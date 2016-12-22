«МегаФон» заявил об интересе к сделке со «Связным»

«В ожидании успешного завершения сделки [по консолидации 100% «Евросети» у «МегаФона»] компания подтверждает, что рассматривает ряд вариантов стратегического развития «Евросети» и возможные сделки с некоторыми участниками рынка, в том числе с мультибрендовой мобильной розничной сетью «Связной», — говорится в материалах «МегаФона».
«Сотрудничество с успешным мультибрендовым игроком поможет «МегаФону» расширить доступ к цифровым подписчикам, более глубоко понимать потребности клиентов и улучшить качество услуг», — отмечает «МегаФон».
Сегодня. 29 августа, стало известно, что группу компаний «Связной» с 1 сентября возглавит бывший финансовый директор «Евросети» Дмитрий Мильштейн. Он приходит на место Евгения Давыдовича, который займет должность председателя правления Бинбанка. Контролирующим акционером компании сейчас является владелец группы Solvers Олег Малис.
14 августа Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «МегаФона» о выкупе 50-процентной доли «Евросети» у «ВымпелКома». Таким образом, «МегаФон» консолидирует 100% акций мобильного ретейлера. Операторы договорились о разделе «Евросети» в июле: согласно условиям соглашения «МегаФону» достанется бренд сети салонов. «ВымпелКом» в свою очередь должен получить порядка 2 тыс. салонов мобильной связи, из которых 200 планирует закрыть.