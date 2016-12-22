Hyundai приостановил производство в Китае из-за американских ракет

Автопроизводитель объяснил это проблемами с поставщиком, но южнокорейские СМИ указывают на падение продаж в Китае из-за антикорейских настроений. Они усилились после развертывания в Южной Корее американской системы ПРО

Фото: Yonhap News Agency / EPA

Все четыре завода южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor в Китае приостановили работу. Причиной стал отказ поставщика выполнять свои обязательства из-за просрочек с оплатой, передает южнокорейское агентство Yonhap.

Китайские заводы принадлежат Beijing Hyundai Motor — совместному предприятию корейского производителя и китайской BAIC Motor, созданному в 2002 году.

«Местный поставщик запчастей отказался поставлять пластиковые топливные баки Beijing Hyundai, так как производитель не смог оплатить уже поставленные запчасти», — пояснил агентству представитель Beijing Hyundai Motor. Yonhap передает, что задолженность производителя составляет около $17 млн (The Korea Herald пишет о $16,8 млн). Корейская компания официально не подтвердила задержки с оплатой.

По данным The Korea Herald, ответственность за просрочку оплаты лежит на СП в Китае, а не на головной компании в Южной Корее. Beijing Hyundai Motor испытывает финансовые трудности из-за спада продаж в Китае на фоне возросших антикорейских настроений в обществе.

Причиной роста антикорейских настроений стало согласие Сеула на размещение на территории страны американской системы ПРО THAAD, уточняет Reuters. Китай выступал против таких мер, полагая, что радары этой системы позволят следить за военной деятельностью Пекина.

Переговоры о развертывании THAAD на территории Южной Кореи начались в феврале 2016 года на фоне очередного ракетного испытания КНДР. Параллельно с этим Вашингтон перебросил на полуостров комплексы ПВО Patriot. В Пекине заявили, что видят в этих шагах угрозу безопасности Китая, и назвали размещение ПРО в Корее «ножевым ранением» со стороны друзей. Военные начали развертывать первые комплексы в марте 2017 года.

Представитель южнокорейской Ассоциации производителей автомобильных запчастей заявил Reuters, что обычно компания платит поставщикам в течение двух месяцев, но некоторые партнеры не получали денег уже шесть месяцев.

Три завода компании находятся в Пекине, один — в Ханчжоу, на восточном побережье страны. Компания также построила производство в городе Чунцин, в центральной части страны, но оно пока не запущено.