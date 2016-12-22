Globaltrans в первом полугодии утроил прибыль и утвердил дивиденды

Железнодорожный оператор Globaltrans в первом полугодии 2017 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 6,7 млрд руб., что в 2,9 раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании. Выручка выросла на 17%, до 38,2 млрд руб.

Рост показателей отражает общее улучшение на рынке железнодорожных перевозок. По данным РЖД, за январь—июнь 2017 года, по оперативным данным, общая погрузка в составила 620,7 млн тонн, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Globaltrans отмечает, что объем перевозок вырос на 5%, до 46,7 млн т. Кроме того выросла доходность на полувагоны — основной вид подвижного состава. По данным компании, средняя стоимость поездки в I полугодии 2017 года составляла 33,3 тыс. руб. что на 19% больше, чем годом ранее.

Globaltrans утвердила промежуточные дивиденды в размере 20,16 руб. на акцию (общая сумма 3,6 млрд руб.), что соответствует политики компании направлять на дивиденды до 50% от свободного денежного потока. Также перевозчик одобрил специальные промежуточные дивиденды в размере 24,64% на акцию (4,4 млрд руб.) Это решение компания объясняет умеренным уровнем капзатрат на фоне значительного денежного потока.

Дивиденды компании в 2016 году составили 7 млрд руб.

Globaltrans — один из крупнейших российских железнодорожных операторов. В парке компании на конец июня 2017 года было 67 тыс. вагонов, 91% которых находится у нее в собственности. Основателям компании Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову принадлежит по 11,5% акций. Free float составляет 59%. Акции торгуются на Лондонской бирже LSE.