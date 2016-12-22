Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,07 58,53 EUR Нал. 71,14 70,45 USD Бирж. 58,77 +0,33 EUR Бирж. 70,81 +0,83 USD ЦБ. 58,53 -0,01 EUR ЦБ. 70,43 +0,59 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 1974,52 -0,64% РТС 1058,51 -0,96% Brent 51,66 -0,75% DJIA 21808,40 -0,02% Nasdaq 6283,02 +0,28% FTSE 7327,03 -1,01%
Турагентства назвали самые популярные направления летнего отдыха россиян
Лента новостей
Прокурор попросил убрать «Молчание ягнят» из списка экстремистских статей 15:05, Общество Меркель рассказала об условиях снятия санкций с России 15:01, Политика В Самаре убийцу жены полицейского приговорили к 24 годам колонии 14:54, Общество К делу Серебренникова подключили Службу защиты конституционного строя ФСБ 14:37, Общество Орешкин рассказал о пользе санкций США для отношений бизнеса России и ЕС 14:32, Экономика УЕФА назвал самый красивый гол сезона в Европе 14:26, Спорт МТС заявила об отсутствии влияния техдефолта «Системы» на компанию 14:19, Бизнес Организатор митинга «За Москву» подал в суд на власти столицы 14:14, Политика «Система» подала кассационную жалобу на арест активов по иску «Роснефти» 14:12, Бизнес АвтоВАЗ назвал стоимость Lada Vesta в самой дорогой комплектации 14:12, Авто «Санкт-Петербург» стал основным акционером грузового терминала Пулково 14:10, Бизнес Сбербанк приняли в ассоциацию банков «Россия» 14:05, Финансы Дачи больше нет: новый закон изменит жизнь владельцев загородного жилья 13:56, Недвижимость Турагентства назвали самые популярные направления летнего отдыха россиян 13:55, Бизнес Uber откажется от отслеживания геолокации пользователей 13:48, Бизнес Роспотребнадзор предупредил об эпидемии лихорадки Денге в Индии 13:47, Общество Богатейшие женщины России по версии Forbes. Фотогалерея 13:42, Фотогалерея  Владелец «ВымпелКома» приготовился к продаже своих активов в Пакистане 13:39, Бизнес Globaltrans в первом полугодии утроил прибыль и утвердил дивиденды 13:36, Бизнес Росгидромет не увидел связи между прогнозом и гибелью людей из-за урагана 13:34, Общество Цветная революция: как многодетная семья ищет рецепт правильного фастфуда 13:32, Свое дело Полицейские задержали сына актера по делу об убийстве в Парке Горького 13:32, Общество Киноитоги лета-2017: победители и проигравшие 13:30, Стиль Жириновский назвал три главные ошибки Путина 13:25, Политика Алия Мустафина решила возобновить карьеру после рождения ребенка 13:17, Спорт Ведущими передачи на «Первом» вместо Малахова станут Меньшова и Галкин 13:13, Общество Синоптики пообещали москвичам коренной перелом в погоде 13:11, Общество В ЕС заявили о невозможности построить общую безопасность без России 13:09, Политика
Турагентства назвали самые популярные направления летнего отдыха россиян
Бизнес, 13:55
0
Турагентства назвали самые популярные направления летнего отдыха россиян

Туристический рынок начинает подводить итоги летнего сезона этого года. Первое место в рейтинге популярности среди россиян ожидаемо заняла Турция, а Россия опустилась с пятого на седьмое место. Об этом говорится в имеющемся у РБК сообщении компании «Банко» (владелец отраслевых порталов для специалистов туризма).

Рейтинг популярности направлений летнего отдыха был составлен по итогам телефонного опроса 429 турагентств, расположенных в Московском регионе, а также опроса на сайте TourDom.ru. Всего в исследовании приняли участие представители 522 турагентств.

Отвечая на вопрос, по каким направлениям туризма велась наиболее активная работа летом 2017 года, большинство агентств (26,4%) указали Турцию. Год назад это направление называли в числе приоритетных только 3,5% респондентов — профессионалов столичного туррынка. По сравнению с прошлым годом Турция переместилась в рейтинге московских турагентств с восьмого на первое место. Как отмечают в «Банко», взлет популярности связан не только с возвращением Турции на туррынок, но и с активными действиями ее властей, которые объявили о планах субсидировать чартеры из России в течение всего 2017 года. Вдобавок весной-летом турецкие отели активно давали спецпредложения для российского рынка.

Возвращению не помешали даже информация о возможной приостановке чартерных программ со стороны Росавиации и новости о вспышке вируса Коксаки на турецких курортах, отмечают эксперты.

Вопреки некоторым прогнозам взлет популярности Турции не привел к снижению востребованности ее основных конкурентов — Греции и Кипра. Эти направления заняли второе и третье места в рейтинге: их назвали в числе приоритетных 21,2 и 13,6% опрошенных турагентств соответственно, что лучше показателей прошлого года. Тунис переместился с третьего на четвертое место — его в качестве востребованного направления назвали лишь 9,1% участников рынка по сравнению с 11,6% годом ранее. На пятом и шестом местах находятся Испания и Италия.

Как следует из рейтинга «Банко», Россия в итоговом рейтинге популярности туристических направлений опустилась с пятого на седьмое место. Причина — не только в Турции, которая накануне сезона фактически купила лояльность туристов, но и в росте цен на размещение со стороны российских участников рынка, отмечают специалисты.

Как ранее писал РБК, в начале августа Роспотребнадзор заявил об опасности поездок на курорты Турции из-за распространенного там энтеровируса Коксаки. Специалисты получили от российских граждан более 500 жалоб на ухудшение здоровья, сообщали в ведомстве. Правда, Министерство здравоохранения Турции опровергло факт эпидемии. Представители российских туроператоров тогда заявили, что, несмотря на широкое освещение вспышки вируса в СМИ, количество россиян, желающих поехать на отдых в Турцию, практически не сократилось.

Теги: туризм , Турция , итоги , летний отдых
Главное
К делу Серебренникова подключили Службу защиты конституционного строя ФСБ Общество
Материалы по теме
В Ростуризме заявили о вывозе туристов Ted Travel из Антальи 26 августа Общество
Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за путевки в Турцию Общество
Ростуризм рекомендовал россиянам в Китае сохранять спокойствие Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку