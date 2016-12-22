Турагентства назвали самые популярные направления летнего отдыха россиян

Туристический рынок начинает подводить итоги летнего сезона этого года. Первое место в рейтинге популярности среди россиян ожидаемо заняла Турция, а Россия опустилась с пятого на седьмое место. Об этом говорится в имеющемся у РБК сообщении компании «Банко» (владелец отраслевых порталов для специалистов туризма).

Рейтинг популярности направлений летнего отдыха был составлен по итогам телефонного опроса 429 турагентств, расположенных в Московском регионе, а также опроса на сайте TourDom.ru. Всего в исследовании приняли участие представители 522 турагентств.

Отвечая на вопрос, по каким направлениям туризма велась наиболее активная работа летом 2017 года, большинство агентств (26,4%) указали Турцию. Год назад это направление называли в числе приоритетных только 3,5% респондентов — профессионалов столичного туррынка. По сравнению с прошлым годом Турция переместилась в рейтинге московских турагентств с восьмого на первое место. Как отмечают в «Банко», взлет популярности связан не только с возвращением Турции на туррынок, но и с активными действиями ее властей, которые объявили о планах субсидировать чартеры из России в течение всего 2017 года. Вдобавок весной-летом турецкие отели активно давали спецпредложения для российского рынка.

Возвращению не помешали даже информация о возможной приостановке чартерных программ со стороны Росавиации и новости о вспышке вируса Коксаки на турецких курортах, отмечают эксперты.

Вопреки некоторым прогнозам взлет популярности Турции не привел к снижению востребованности ее основных конкурентов — Греции и Кипра. Эти направления заняли второе и третье места в рейтинге: их назвали в числе приоритетных 21,2 и 13,6% опрошенных турагентств соответственно, что лучше показателей прошлого года. Тунис переместился с третьего на четвертое место — его в качестве востребованного направления назвали лишь 9,1% участников рынка по сравнению с 11,6% годом ранее. На пятом и шестом местах находятся Испания и Италия.

Как следует из рейтинга «Банко», Россия в итоговом рейтинге популярности туристических направлений опустилась с пятого на седьмое место. Причина — не только в Турции, которая накануне сезона фактически купила лояльность туристов, но и в росте цен на размещение со стороны российских участников рынка, отмечают специалисты.

Как ранее писал РБК, в начале августа Роспотребнадзор заявил об опасности поездок на курорты Турции из-за распространенного там энтеровируса Коксаки. Специалисты получили от российских граждан более 500 жалоб на ухудшение здоровья, сообщали в ведомстве. Правда, Министерство здравоохранения Турции опровергло факт эпидемии. Представители российских туроператоров тогда заявили, что, несмотря на широкое освещение вспышки вируса в СМИ, количество россиян, желающих поехать на отдых в Турцию, практически не сократилось.