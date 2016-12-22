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АвтоВАЗ досрочно отправит на пенсию около 500 сотрудников
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АвтоВАЗ досрочно отправит на пенсию около 500 сотрудников
Бизнес, 11:23
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АвтоВАЗ досрочно отправит на пенсию около 500 сотрудников

АвтоВАЗ в ближайшее время сократит 500 сотрудников предпенсионного возраста. Соответствующее уведомление в центр занятости автоконцерн подал еще в начале года, рассказал РБК представитель АвтоВАЗа.

По его словам, в документе четко прописано, что речь идет именно о сотрудниках предпенсионного возраста.

«В начале года автоконцерн подал уведомление о планах по сокращению 740 человек в 2017 году. Параллельно с этим компания развивала программы поддержки сотрудников, которые не заняты в основном производстве и желающих покинуть компанию или продолжить карьеру в других ее подразделениях, в частности, одной из таких программ стало софинансирование пенсии», — рассказал представитель АвтоВАЗа.

Сотрудникам предпенсионного возраста предлагается в течение пяти лет получать дополнительные пять тыс. руб. к государственной пенсии, отметил он.

«Программа заинтересовала большое количество персонала. Однако для того, чтобы каждый желающий в ней участвовать смог ей воспользоваться, его необходимо именно сократить. Такое требование содержится в трудовом законодательстве», — пояснил представитель концерна.

«Именно с этой целью компания подала в центр занятости новое уведомление о планах по сокращению 500 человек предпенсионного возраста», — заключил представитель.

В середине июля стало известно, что АвтоВАЗ в 2017 году планирует сократить численность персонала завода на 6 тыс. человек, об этом заявлял полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Еще 2,2 тыс. человек будут сокращены в 2018 году. Всего за два года численность работников автоконцерна уменьшится более чем на 8 тыс. человек — это приблизительно 20% всего персонала.

По итогам 2016 года число сотрудников АвтоВАЗа сократилось на 9,7% и составило 43,3 тыс. человек. В феврале 2017 года стало известно о планах компании по сокращению еще 740 сотрудников — это примерно 2% от общего объема персонала. Как следует из отчета компании по итогам I квартала 2017 года, средняя численность сотрудников составила 39 725 человек.

Теги: сокращение , АвтоВАЗ
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