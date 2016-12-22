«Трансконтейнер» увеличил в I полугодии 2017 года чистую прибыль вдвое

Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер» увеличил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии 2017 года вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,836 млрд руб.

Рентабельность по чистой прибыли составила 21,8% по сравнению с 14,2% годом ранее.

На динамику чистой прибыли повлиял в первую очередь рост объемов перевозок, говорится в сообщении компании.

Объем контейнерных перевозок с использованием вагонного и контейнерного парков «Трансконтейнера» в первом полугодии 2017 года составил 860 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 18,7% больше, чем годом ранее.

Выручка «Трансконтейнера» в январе—июне 2017 года составила 30,7 млрд руб., что на 30,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 62,7%, до 5,2 млрд руб.

Контрольный пакет акций «Трансконтейнера» принадлежит Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, 99,84% — у «Российских железных дорог»).