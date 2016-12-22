Нефтяные компании попросили уменьшить доступ миноритариев к информации

Главы крупных нефтяных компаний и «Ростеха» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой ограничить доступ миноритариев к информации о компаниях

Как сообщает газета «Ведомости», руководители «Лукойла», «Транснефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «Ростеха» в апреле написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложили внести дополнить поправки в закон об акционерных обществах, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и подписавшего письмо сотрудника.

В настоящее время в законе об акционерных обществах в описании информационных прав акционера нет разницы между стратегическим инвестором и теми, кто владеет несколькими акциями. Авторы письма указывает, что это порождает конфликты и судебные споры. По их мнению, необходимо ввести перечень информации, которую вправе получить любой акционер. То есть миноритарии смогут ознакомиться с

договором о создании общества, устав, положением о филиале и представительстве, годовыми отчетами, списками аффилированных лиц, информацией об акционерных соглашениях. Доступ же к иным внутренним документам инициаторы послания предлагают исключить для тех, кто владеет менее чем одним процентом голосующих акций.

По мысли авторов письма компания может отказать в информации — если она запрашивается повторно в течение трех лет, или акционер не указал, зачем ему документ, или цель акционера неразумна, или документ относится к периоду, когда запрашивающий не был акционером.

По данным издания, президент поручил проработать вопрос. О серьезных основаниях для озабоченности авторов письма заместителю председателя правительства Сергею Приходько сообщил руководитель президентской администрации Антон Вайно, сообщают «Ведомости».

В Минюсте заявили, что письма не получали, в Минэкономразвития от комментариев отказались.

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук считает, что предложенный авторами письма порог в 1% необоснованно высок, поскольку речь идет о пакете стоимостью более 2,5 млрд руб.

Директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин считает, что в случае принятия поправок компании получат, «по сути, безусловное основание для отказа на любой случай жизни».