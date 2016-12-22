Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Нефтяные компании попросили уменьшить доступ миноритариев к информации 04:57 СК завершил расследование в отношении бывшего военного коменданта Чечни 05:35 Запущенная с территории КНДР ракета упала в экономической зоне Японии 00:40 На испанском курорте автомобиль врезался в толпу пешеходов 02:02 Звягинцев с фильмом «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля Вчера, 20:58 «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля получил фильм «Квадрат» Вчера, 21:19 Дополнительные расходы на МВД в 6 раз превысят траты на здравоохранение 00:01 СМИ узнали о частичном признании вины экс-главой Удмуртии 01:31 После саммита G7 Меркель призвала европейцев не полагаться на других Вчера, 19:19 Центробанк решил объединить кредитные истории заемщиков Вчера, 17:53 Неверов счел «провокацией» ситуацию с читавшим стихи мальчиком Вчера, 18:14 Новый российский пассажирский лайнер МС-21 совершил первый пробный полет Вчера, 12:06 Японские СМИ показали видео испытания новой системы ПВО Северной Кореи Вчера, 15:49
Лента новостей 6:22 МСК
СК завершил расследование в отношении бывшего военного коменданта Чечни Общество, 05:35 Эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry Политика, 05:20 Нефтяные компании попросили уменьшить доступ миноритариев к информации Бизнес, 04:57 СК начал проверку сообщений о нападении на фельдшера скорой в Рязани Общество, 04:28 В Тюменской области при пожаре в частном доме погибли трое детей Общество, 03:38 Абэ пообещал предпринять вместе с США меры для сдерживания КНДР Политика, 02:58 Трампа проинформировали о запущенной с территории КНДР ракете Политика, 02:25 На испанском курорте автомобиль врезался в толпу пешеходов Общество, 02:02 Турчинов призвал создать непреодолимую крепость на востоке страны Политика, 01:39 СМИ узнали о частичном признании вины экс-главой Удмуртии Политика, 01:31 Объявлены победители кинофестиваля в Каннах. Фоторепортаж Фотогалерея, 01:12 Запущенная с территории КНДР ракета упала в экономической зоне Японии Политика, 00:40 В Британии задержали еще одного фигуранта дела о теракте в Манчестере Политика, 00:32 Дополнительные расходы на МВД в 6 раз превысят траты на здравоохранение Общество, 00:01 В Одесской области на берегу моря обнаружили десятки тел дельфинов Общество, Вчера, 23:51 Ростуризм призвал россиян на Шри-Ланке быть осторожными из-за ливней Общество, Вчера, 23:12 «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля получил фильм «Квадрат» Общество, Вчера, 21:19 Франческо Тотти провел последний матч в карьере Спорт, Вчера, 21:16 В Москве из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности Общество, Вчера, 21:12 Звягинцев с фильмом «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля Общество, Вчера, 20:58 Перенос дивидендов «Башнефти» поможет «Роснефти» сэкономить на налогах Бизнес, Вчера, 20:42 В Красноярском крае легкий самолет при посадке обесточил три поселка Общество, Вчера, 20:36 «Зенит» уволил тренера Мирчу Луческу Спорт, Вчера, 20:33 В Москве на станции метро «Парк Победы» произошло задымление Общество, Вчера, 19:44 СМИ опровергли сообщения о госпитализации Хворостовского Общество, Вчера, 19:40 После саммита G7 Меркель призвала европейцев не полагаться на других Политика, Вчера, 19:19 Микаил Шишханов покинул пост председателя правления Бинбанка Бизнес, Вчера, 19:17 В парке «Патриот» прошел второй слет движения юнармейцев Политика, Вчера, 18:55
Нефтяные компании попросили уменьшить доступ миноритариев к информации
Материалы по теме Миноритарии ЮКОСа подали в суд на бывших топ-менеджеров компании «Транснефть» подняла размер дивидендов в пользу миноритариев
04:57
Артем Филипенок
Нефтяные компании попросили уменьшить доступ миноритариев к информации
Главы крупных нефтяных компаний и «Ростеха» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой ограничить доступ миноритариев к информации о компаниях

Как сообщает газета «Ведомости», руководители «Лукойла», «Транснефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «Ростеха» в апреле написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложили внести дополнить поправки в закон об акционерных обществах, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и подписавшего письмо сотрудника.

В настоящее время в законе об акционерных обществах в описании информационных прав акционера нет разницы между стратегическим инвестором и теми, кто владеет несколькими акциями. Авторы письма указывает, что это порождает конфликты и судебные споры. По их мнению, необходимо ввести перечень информации, которую вправе получить любой акционер. То есть миноритарии смогут ознакомиться с

договором о создании общества, устав, положением о филиале и представительстве, годовыми отчетами, списками аффилированных лиц, информацией об акционерных соглашениях. Доступ же к иным внутренним документам инициаторы послания предлагают исключить для тех, кто владеет менее чем одним процентом голосующих акций.

По мысли авторов письма компания может отказать в информации — если она запрашивается повторно в течение трех лет, или акционер не указал, зачем ему документ, или цель акционера неразумна, или документ относится к периоду, когда запрашивающий не был акционером.

По данным издания, президент поручил проработать вопрос. О серьезных основаниях для озабоченности авторов письма заместителю председателя правительства Сергею Приходько сообщил руководитель президентской администрации Антон Вайно, сообщают «Ведомости».

В Минюсте заявили, что письма не получали, в Минэкономразвития от комментариев отказались.

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук считает, что предложенный авторами письма порог в 1% необоснованно высок, поскольку речь идет о пакете стоимостью более 2,5 млрд руб.

Директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин считает, что в случае принятия поправок компании получат, «по сути, безусловное основание для отказа на любой случай жизни». 
Теги
миноритарии, «Транснефть», закон об акционерных обществах
Другие материалы РБК
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
В июле россияне получат новые квитанции за ЖКХ
Лионеля Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы
9 районов Москвы с самым быстро дешевеющим жильем
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку