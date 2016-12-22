Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,47 57,93 EUR Нал. 68,84 68,19 USD Бирж. 58,14 -0,05 EUR Бирж. 68,49 +0,12 USD ЦБ. 58,43 +0,42 EUR ЦБ. 68,64 +0,48 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4196,87 -3,01 ММВБ 2079,44 -0,08% РТС 1126,83 -0,01% Brent 58,28 +1,09% DJIA 22340,71 +0,25% Nasdaq 6453,26 +1,15% FTSE 7296,14 -0,24%
АСВ отозвало иск к «ВИМ-Авиа» из-за «социальной напряженности»
Лента новостей
В мэрии Москвы сообщили о росте средней зарплаты врачей до 110 тыс. руб. 14:33, Общество В Гидрометцентре заявили о завершении климатического лета в Москве 14:32, Общество Минсельхоз придумал механизм возобновления поставок турецких томатов 14:32, Политика Путин сменил губернатора Ненецкого автономного округа 14:31, Политика Касперский ответил на подозрения США в причастности компании к шпионажу 14:14, Политика Минобороны опровергло гибель мирных жителей при авиаударах в Идлибе 14:13, Политика Глава МВД прокомментировал гибель гаишника в ДТП с Mercedes на Арбате 14:11, Общество СК возбудил дело из-за проблем с переселением из ветхого жилья в Башкирии 14:06, Общество Новосибирские депутаты запретили животным лаять и выть по ночам 13:58, Общество Россия стала мировым лидером по росту числа долларовых миллионеров 13:48, Бизнес Губернатор Омской области опроверг слухи о своей скорой отставке 13:46, Политика Metro Cash & Carry поможет рестораторам сделать собственные сайты 13:42, Бизнес Литовский парламент расследует возможную связь депутатов с «Росатомом» 13:38, Политика Минтранс поручил вывезти завершающих отдых клиентов «ВИМ-Авиа» первыми 13:31, Общество В Сочи произошло землетрясение 13:17, Политика Сын президента США без охраны охотился на лосей в Канаде 13:12, Общество Швеция заявила об отсутствии оснований блокировать «Северный поток-2» 13:06, Политика Столичный банк выдал кредиты на 500 млн руб. по фальшивым документам 12:56, Общество АЛРОСА подарила Гохрану алмаз «Иван Тургенев» 12:41, Общество Названы города с худшими дорогами в России 12:38, Общество Информатора WADA Родченкова объявили в международный розыск 12:35, Общество В Новосибирске эвакуировали аэропорт и несколько ТЦ 12:26, Общество Реформа стартовала: как изменится система теплоснабжения в России 12:13, Партнерский материал Эйяфьядлайекудль по курсу. Тест-драйв Nissan Qashqai и X-Trail 12:08, Авто Совладельцу «ВИМ-Авиа» предъявят заочное обвинение в мошенничестве 12:05, Бизнес Техно-дайджест: умная куртка Google и Levi's и смартфон Билла Гейтса 12:00, Стиль
АСВ отозвало иск к «ВИМ-Авиа» из-за «социальной напряженности»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 14:55
0
АСВ отозвало иск к «ВИМ-Авиа» из-за «социальной напряженности»
Агентство по страхованию вкладов отозвало иск о банкротстве «ВИМ-Авиа» из-за «социальной напряженности». АСВ придержит свой иск до того момента, как правительство решит вопрос о выделении государственной помощи авиакомпании

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» отозвала свой иск о банкротстве «ВИМ-Авиа», поданный от М банка, конкурсным управляющим которого является АСВ. Об этом говорится в сообщении агентства.

Отказаться от иска АСВ решило до определения позиции правительства, а также «учитывая возникшую социальную напряженность». «Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса», — говорится в сообщении.

«ВИМ-Авиа» — должник М Банка, у которого ЦБ отозвал лицензию еще в 2015 году. В январе 2017 года Арбитражный суд Москвы потребовал перевозчика вернуть банку 980 млн руб., а в апреле сократил сумму иска до 88 млн руб.

«Вступившее в силу решение суда также не было исполнено авиакомпанией. Действуя в интересах кредиторов банка, конкурсный управляющий ЗАО «М БАНК» был вынужден применить крайнюю меру воздействия на должника — инициировать процедуру его банкротства», — объясняют ситуацию в АСВ.

О том, что АСВ подало иск о банкротстве «ВИМ-Авиа» стало известно 28 сентября, хотя сам иск был подан 26 сентября.

Глава Росавиации Александр Нерадько ранее говорил, что перевозчик задолжал кредиторам 7 млрд руб. Крупнейшим кредитором «ВИМ-Авиа» он назвал «Зенит».

Материал дополняется

Автор: Павел Казарновский.
Теги: иск , АСВ , банк , авиакомпания , долги , «ВИМ-Авиа»
Главное
Путин сменил губернатора Ненецкого автономного округа Политика
Материалы по теме
Минтранс поручил вывезти завершающих отдых клиентов «ВИМ-Авиа» первыми Общество
Совладельцу «ВИМ-Авиа» предъявят заочное обвинение в мошенничестве Бизнес
Гендиректора и бухгалтера «ВИМ-Авиа» задержали следователи Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку