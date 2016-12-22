АСВ отозвало иск к «ВИМ-Авиа» из-за «социальной напряженности»

Агентство по страхованию вкладов отозвало иск о банкротстве «ВИМ-Авиа» из-за «социальной напряженности». АСВ придержит свой иск до того момента, как правительство решит вопрос о выделении государственной помощи авиакомпании

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» отозвала свой иск о банкротстве «ВИМ-Авиа», поданный от М банка, конкурсным управляющим которого является АСВ. Об этом говорится в сообщении агентства.

Отказаться от иска АСВ решило до определения позиции правительства, а также «учитывая возникшую социальную напряженность». «Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса», — говорится в сообщении.

«ВИМ-Авиа» — должник М Банка, у которого ЦБ отозвал лицензию еще в 2015 году. В январе 2017 года Арбитражный суд Москвы потребовал перевозчика вернуть банку 980 млн руб., а в апреле сократил сумму иска до 88 млн руб.

«Вступившее в силу решение суда также не было исполнено авиакомпанией. Действуя в интересах кредиторов банка, конкурсный управляющий ЗАО «М БАНК» был вынужден применить крайнюю меру воздействия на должника — инициировать процедуру его банкротства», — объясняют ситуацию в АСВ.

О том, что АСВ подало иск о банкротстве «ВИМ-Авиа» стало известно 28 сентября, хотя сам иск был подан 26 сентября.

Глава Росавиации Александр Нерадько ранее говорил, что перевозчик задолжал кредиторам 7 млрд руб. Крупнейшим кредитором «ВИМ-Авиа» он назвал «Зенит».

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