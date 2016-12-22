Гендиректора и бухгалтера «ВИМ-Авиа» задержали следователи

На фоне скандала вокруг «ВИМ-Авиа» задержаны гендиректор и главный бухгалтер авиаперевозчика. Кроме того, СК подтвердил отъезд за границу владельца компании. Если он не явится на допрос, его объявят в розыск, говорят источники РБК

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Следственный комитет отчитался о задержании генерального директора Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой авиакомпании «ВИМ-Авиа» на фоне сообщений о коллапсе перевозчика. Об этом сообщает Следственный комитет. Задержанным предъявят обвинение.

Кроме того, СК подтвердил отъезд за границу владельцев авиакомпании Рашида и Светланы Мурсекаевых. «В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения», — уточняется в сообщении.

Мурсекаева ищет оперативно-разыскной отдел МВД, рассказал РБК источник, знакомый с материалами расследования. «В том случае если Мурсекаев не явится 28 сентября на допрос к следователю, то будет объявлен в федеральный розыск, а затем в международный», — сообщил собеседник.

Ранее СКР завел дело в отношении неназванных руководителей «ВИМ-Авиа» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Их заподозрили в получении 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже было известно, что «ВИМ-Авиа» не способна выполнять обязательства перед клиентами. 27 сентября дело было перенаправлено в центральный аппарат.

Утром в четверг, 28 сентября, источники РБК сообщили, что следователи вызвали на допрос владельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева.

О том, что Мурсекаев и его жена Светлана покинули Россию, РБК, также ссылаясь на источники, сообщил 27 сентября. «Мурсекаев с семьей покинул страну. Они улетели утром в Стамбул», — говорил один источник РБК. Другой называл дату — 26 сентября.

Глава Росавиации Александр Нерадько на выступлении в Госдуме еще 27 сентября заявлял, что ведомство не может найти собственника «ВИМ-Авиа». «Без собственника предприятия очень трудно сменить менеджмент предприятия, ввести так называемое антикризисное управление», — говорил Нерадько. По его словам, Мурсекаев выходил на связь еще во вторник, 26 сентября, но в среду до него уже нельзя было дозвониться.

Нерадько при этом говорил, что на 1 января 2017 года отчетность авиакомпании «соответствовала первой, наилучшей группе по финансово-экономической устойчивости и текущей платежеспособности». Во время того же выступления он оценил долги «ВИМ-Авиа» перед кредиторами в 7 млрд руб.

Светлане Мурсекаевой принадлежит 99% «ВИМ-Авиа», Рашиду Мурсекаеву — 1%.