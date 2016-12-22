Владельца «ВИМ-Авиа» вызвали на допрос

Следователи вызвали на допрос покинувшего Россию владельца авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева. Ранее против неназванных руководителей компании СКР завел дело о мошенничестве

Рашид Мурсекаев (Фото: Григорий Собченко / «Коммерсантъ»)

Следователи СКР выписали повестку на допрос владельцу «ВИМ-Авиа» Рашиду Мурсекаеву, который, по данным источников РБК, уехал из России. Об этом РБК сообщил источник в СКР, а также подтвердил источник, близкий к руководству компании.

В Следственном комитете отказались комментировать информацию.

О проблемах «ВИМ-Авиа» стало известно в конце прошлой недели, когда появились сообщения о том, что у авиакомпании нет средств для оплаты топлива. 25 сентября после массовых задержек в связи с долгами авиаперевозчик отказался от чартерных рейсов. Тогда Мурсекаев признал, что «у авиакомпании сложилась сложная экономическая ситуация, оборотные средства закончились и финансирование заморожено».

В понедельник, 25 сентября, СКР завел дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении неназванных должностных лиц «ВИМ-Авиа». Их заподозрили в получении 1 млн руб. за продажу билетов, несмотря на то что им было известно о невозможности компании исполнять обязательства перед пассажирами.

Вечером 27 сентября дело по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина перенаправили в главное управление СК по расследованию особо важных дел. В то же время, по данным РБК, стало известно, что владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана покинули Россию. «Они улетели утром в Стамбул», — говорил источник РБК, знакомый с ситуацией. Другой источник РБК говорил, что Мурсекаевы улетели во вторник, 26 сентября, из Шереметьево.

В четверг, 28 сентября, выяснилось, что к «ВИМ-Авиа» подали иск на 88 млн руб. о признании компании банкротом. Росавиация оценивала долги компании перед кредиторами в 7 млрд руб.