СМИ узнали о возможной покупке актива «Реновы» золотодобытчиком GV Gold

Подконтрольная акционерам Ланта-банка во главе с Сергеем Докучаевым GV Gold ведет переговоры о покупке «Золота Камчатки» у «Реновы» Вексельберга и «Лензолота» у «Полюса» (принадлежит Саиду Керимову), узнал «Коммерсантъ»

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Компания GV Gold (ПАО «Высочайший»), подконтрольная владельцам Ланта-банка во главе с Сергеем Докучаевым, рассматривает возможность приобретения новых активов. В частности, золотодобытчик ведет переговоры о покупке «Золота Камчатки» у принадлежащей Виктору Вексельбергу «Реновы». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на четырех осведомленных источников.

​По словам двух из них, о сделке между компаниями может быть объявлено уже в ближайшее время. Другой собеседник издания заверяет, что GV Gold серьезно изучает возможные перспективы рынка M&A (англ. mergers and acquisitions, «слияние и поглощение». - РБК), и «Золото Камчатки» является лишь одним из примерно шести рассматриваемых структурой Докучаева активов. Источники указывают, что GV Gold также интересуется «Лензолотом», которая принадлежит «Полюсу» Саида Керимова.

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