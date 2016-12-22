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Один из крупнейших производителей индейки сократил поголовье в 15 раз
Бизнес, 19:02
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Один из крупнейших производителей индейки сократил поголовье в 15 раз
Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури, выпускающий продукцию под брендом «Индюшкин», сворачивает производство. По итогам прошлого года он был третьим по величине производителем индейки после «Дамате» и «Евродона»
Индейки в зоне выращивания на территории Башкирского птицеводческого комплекса им. Гафури (Фото: Николай Марочкин / ТАСС)
Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури может уйти с рынка до конца года. Об этом РБК рассказали два источника в пищевой отрасли и подтвердили в администрации города Мелеуза, где располагается предприятие.

Компания систематически снижает поголовье птицы, сообщила замглавы администрации Мелеуза Галина Гончаренко. По ее словам, сейчас на предприятии осталось около 45 тыс. индеек, две недели назад их было 80 тыс., а на начало года — 700 тыс.

Сейчас, по данным администрации Мелеуза, на предприятии работает около 800 человек против 1,4 тыс. на начало года. На 25 сентября долг по зарплате достиг 25 млн руб., с марта предприятие не перечисляет и налоги в местный бюджет, поэтому налоговая служба уже заявила о намерении подать заявление о банкротстве птицеводческого комплекса, утверждает Гончаренко. В межрайонной ИФНС России № 25 по Республике Башкортостан отказались от комментариев.

Пытается взыскать с птицеводческого комплекса почти 485,7 млн руб. задолженности и Россельхозбанк, сообщал две недели назад «Коммерсантъ». Кроме того, Министерство сельского хозяйства Башкирии требует от предприятия вернуть 47,8 млн руб. выданных субсидий. В базе арбитражных судов зарегистрированы несколько исков к предприятию от разных компаний, в частности, в сентябре иск о взыскании более 6,6 млн руб. задолженности подал «Газпром межрегионгаз Уфа».

Гендиректор Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури Марат Абдеев заявил РБК, что компания постепенно погашает задолженность по зарплате и оценивает ее в 17 млн руб. Будут урегулированы проблемы и с другими кредиторами, рассчитывает Абдеев. Размер текущего поголовья птицы он назвать затруднился.

Обработка тушек индеек в цехе глубокой переработки Башкирского птицеводческого комплекса им. Гафури (Фото: Николай Марочкин / ТАСС)

Номер три

История Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури, как указано на его сайте, началась в прошлом десятилетии «с визита официальной делегации Башкортостана в Израиль». Посетив местную ферму по выращиванию индеек и комбинат по мясопереработке, члены делегации задумались о производстве в Башкортостане. В 2007 году началось строительство комплекса в Мелеузе. Сейчас, по данным компании, ее производственная мощность достигает 30 тыс. т мяса индейки в год. Предприятие производит продукцию под брендами «Индюшкин» и «Дюша».

По итогам 2016 года Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури произвел ​23,5 тыс. т мяса индейки в убойном весе, оценивает консалтинговая компания Agrifood Strategies. С таким показателем предприятие было третьим производителем индейки в России после «Дамате» Наума Бабаева (60,8 тыс. т) и «Евродона» Вадима Ванеева (59,9 тыс. т).

Учредителями ООО «Башкирский птицеводческого комплекса имени Гафури» на паритетных началах являются Дамир Камилов и Нелли Юсупова. Их доли находятся в залоге у Россельхозбанка, указано в ЕГРЮЛ. Связаться с владельцами предприятия не удалось. Пресс-служба Россельхозбанка не ответила на запрос РБК.

Не хватило денег

Производство идейки — доходный бизнес c операционной рентабельностью 10–15%, констатирует президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Это в два-три раза больше, чем в переработке мяса бройлеров, добавляет президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян. Птицеводство подвержено рискам из-за возможных вспышек птичьего гриппа, оговариваются эксперты. Но на Башкирском птицеводческом комплексе имени Гафури эпидемий не было.

Операционно убыточным предприятие стало в 2016 году, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». При выручке 3,1 млрд руб. убыток от продаж составил 336 млн руб., хотя годом ранее было 25,8 млн руб. прибыли от продаж при выручке 3,28 млрд руб. Чистый убыток в 2016-м составил 898 млн руб. против 91,7 млн руб. годом ранее.

Гендиректор комплекса Марат Абдеев не назвал причину финансовых проблем компании. У владельцев бизнеса возникли разногласия, как дальше развивать закредитованное предприятие, объясняет источник РБК.

Ранее владельцы комплекса заявляли, что для решения всех финансовых проблем и перезапуска предприятия им необходим 1 млрд руб., рассказала Гончаренко из администрации Мелеуза. Собственники предприятия пытались его продать, но сделка не состоялась из-за расхождений в оценке бизнеса с потенциальными покупателями, утверждает один из источников РБК в отрасли. Комплекс был оценен его владельцами в 2 млрд руб., знает другой собеседник РБК.

По итогам 2017 года третье место на рынке производства индейки поделят между собой тульский «Краснобор» и новый игрок на рынке — входящее в «Черкизово» предприятие «Тамбовская индейка», прогнозирует Давлеев. По его оценке, обе эти компании произведут в этом году примерно 22 тыс. т идейки.

Автор: Наталья Новопашина.
Теги: суды , производительность , долги , индейка
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