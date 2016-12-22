Один из крупнейших производителей индейки сократил поголовье в 15 раз

Компания систематически снижает поголовье птицы, сообщила замглавы администрации Мелеуза Галина Гончаренко. По ее словам, сейчас на предприятии осталось около 45 тыс. индеек, две недели назад их было 80 тыс., а на начало года — 700 тыс.
Сейчас, по данным администрации Мелеуза, на предприятии работает около 800 человек против 1,4 тыс. на начало года. На 25 сентября долг по зарплате достиг 25 млн руб., с марта предприятие не перечисляет и налоги в местный бюджет, поэтому налоговая служба уже заявила о намерении подать заявление о банкротстве птицеводческого комплекса, утверждает Гончаренко. В межрайонной ИФНС России № 25 по Республике Башкортостан отказались от комментариев.
Пытается взыскать с птицеводческого комплекса почти 485,7 млн руб. задолженности и Россельхозбанк, сообщал две недели назад «Коммерсантъ». Кроме того, Министерство сельского хозяйства Башкирии требует от предприятия вернуть 47,8 млн руб. выданных субсидий. В базе арбитражных судов зарегистрированы несколько исков к предприятию от разных компаний, в частности, в сентябре иск о взыскании более 6,6 млн руб. задолженности подал «Газпром межрегионгаз Уфа».
Гендиректор Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури Марат Абдеев заявил РБК, что компания постепенно погашает задолженность по зарплате и оценивает ее в 17 млн руб. Будут урегулированы проблемы и с другими кредиторами, рассчитывает Абдеев. Размер текущего поголовья птицы он назвать затруднился.
Номер три
История Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури, как указано на его сайте, началась в прошлом десятилетии «с визита официальной делегации Башкортостана в Израиль». Посетив местную ферму по выращиванию индеек и комбинат по мясопереработке, члены делегации задумались о производстве в Башкортостане. В 2007 году началось строительство комплекса в Мелеузе. Сейчас, по данным компании, ее производственная мощность достигает 30 тыс. т мяса индейки в год. Предприятие производит продукцию под брендами «Индюшкин» и «Дюша».
По итогам 2016 года Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури произвел 23,5 тыс. т мяса индейки в убойном весе, оценивает консалтинговая компания Agrifood Strategies. С таким показателем предприятие было третьим производителем индейки в России после «Дамате» Наума Бабаева (60,8 тыс. т) и «Евродона» Вадима Ванеева (59,9 тыс. т).
Учредителями ООО «Башкирский птицеводческого комплекса имени Гафури» на паритетных началах являются Дамир Камилов и Нелли Юсупова. Их доли находятся в залоге у Россельхозбанка, указано в ЕГРЮЛ. Связаться с владельцами предприятия не удалось. Пресс-служба Россельхозбанка не ответила на запрос РБК.
Не хватило денег
Производство идейки — доходный бизнес c операционной рентабельностью 10–15%, констатирует президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Это в два-три раза больше, чем в переработке мяса бройлеров, добавляет президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян. Птицеводство подвержено рискам из-за возможных вспышек птичьего гриппа, оговариваются эксперты. Но на Башкирском птицеводческом комплексе имени Гафури эпидемий не было.
Операционно убыточным предприятие стало в 2016 году, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». При выручке 3,1 млрд руб. убыток от продаж составил 336 млн руб., хотя годом ранее было 25,8 млн руб. прибыли от продаж при выручке 3,28 млрд руб. Чистый убыток в 2016-м составил 898 млн руб. против 91,7 млн руб. годом ранее.
Гендиректор комплекса Марат Абдеев не назвал причину финансовых проблем компании. У владельцев бизнеса возникли разногласия, как дальше развивать закредитованное предприятие, объясняет источник РБК.
Ранее владельцы комплекса заявляли, что для решения всех финансовых проблем и перезапуска предприятия им необходим 1 млрд руб., рассказала Гончаренко из администрации Мелеуза. Собственники предприятия пытались его продать, но сделка не состоялась из-за расхождений в оценке бизнеса с потенциальными покупателями, утверждает один из источников РБК в отрасли. Комплекс был оценен его владельцами в 2 млрд руб., знает другой собеседник РБК.
По итогам 2017 года третье место на рынке производства индейки поделят между собой тульский «Краснобор» и новый игрок на рынке — входящее в «Черкизово» предприятие «Тамбовская индейка», прогнозирует Давлеев. По его оценке, обе эти компании произведут в этом году примерно 22 тыс. т идейки.