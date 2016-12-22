СП «Роснефти» и ЛУКОЙЛа вдвое снизило добычу из-за сделки с ОПЕК

«Роснефть» в сентябре решила вдвое снизить добычу на месторождениях Требса и Титова, которые год назад получила вместе с «Башнефтью». В компании объясняют это сделкой с ОПЕК. Эксперты называют такое решение нелогичным

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Добыча упала вдвое

Совместное предприятие «Башнефти» и ЛУКОЙЛа «Башнефть-Полюс» в сентябре вдвое снизило добычу из расчета год к году на месторождениях им. Требса и Титова, рассказали РБК четыре источника, близких к обоим акционерам СП.

​В августе 2017 году добыча на Требса и Титова снизилась почти на 28,5% (к августу 2016 года) до 141,3 тыс. т, следует из данных ЦДУ ТЭК. В сентябре (к сентябрю 2016 года) добыча опустилась уже вдвое, рассказывают два собеседника РБК. С 1 по 26 сентября «Башнефть-Полюс» добыла 78 тыс. т, к концу месяца объем может вырасти до 90 тыс. т, уточняет один из них. В сентябре 2016 года добыча составляла 185 тыс т.

«Башнефть-Полюс» снижает добычу, чтобы выполнить обязательства в рамках сделки с ОПЕК по сокращению добычи, сказали два собеседника РБК и подтвердил представитель «Роснефти».

О сокращении добычи 24 страны, включая Россию и участников ОПЕК, договорились 30 ноября 2016 года, а затем продлили его до марта 2018 года. Россия снизила добычу на 300 тыс. барр. в сутки (соответствует около 41 тыс. т) по сравнению в октябрем 2016 года.

«Доля «Роснефти» в показателях снижения среднесуточной добычи РФ с начала января составляет 40,9% (около 16,8 тыс. т — РБК)», — отметил представитель компании. В октябре 2016 года среднесуточная добыча на Требса и Титова составляла 6,5 тыс. т, а в сентябре 2017 снизилась до 3 тыс. т, говорит один из источников РБК. Таким образом, эти месторождения обеспечат выполнение 8,5% обязательств России по сокращению добычи и около 16% обязательств «Роснефти» (с учетом ее доли в «Башнефть-Полюсе»). Представитель «Роснефти» конкретные цифры добычи комментировать отказался.

Решение о снижении добычи СП «Башнефть-Полюс» принимал контролирующий акционер «Роснефть», ЛУКОЙЛ был против, но «в итоге смирился», говорят два источника РБК. Когда именно было принято решение, они не говорят. Представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев.

Один собеседник РБК говорит, что в случае принятия соответствующего решения восстановление добычи на Требса и Титова потребует нескольких месяцев. Но два других источника это опровергают, по их словам, никаких проблем с восстановлением добычи на месторождении не будет.

В прошлом году «Башнефть-Полюс» добыла 2,3 млн т, в этом году ожидается рост до 2,7 млн т, говорит аналитик Сбербанк CIB Валерий Нестеров. По итогам 8 месяцев «Башнефть-Полюс» добыла 1,6 млн т, все равно показав рост к прошлому году на 9,8%.

До сих пор «Башнефть-Полюс» агрессивно наращивала добычу, ежегодно прибавляя почти 100%. Добыча стала незначительно снижаться с мая 2017 года, но впервые резко упала в августе, говорит один из собеседников РБК. Если СП сохранит сентябрьский уровень добычи, по итогам года «Башнефть-Полюс» добудет около 2 млн т, на 13% меньше, чем в прошлом году.

Что такое «Башнефть-Полюс» «Башнефть-Полюс» — совместное предприятие «Башнефти» (74,9%) и ЛУКОЙЛа (25,1%) — ведет разработку месторождений им. Требса и Титова в Ненецком автономном округе, их доказанные запасы составляют 140 млн т. (данные на 31 декабря 2015 года). «Башнефть» получила лицензию на разработку этих месторождений в начале 2011 года за 18,5 млрд руб., и в том же году привлекала в партнеры ЛУКОЙЛ, продав ему 25,1% «Башнефть Полюса», на которое была переоформлена лицензия. ЛУКОЙЛу уже принадлежала необходимая для разработки этих месторождений инфраструктура, а также терминал Варандей, через который экспортируется нефть с месторождений. У партнеров сразу начались проблемы. В 2012 году миноритарий «Башнефти» Светлана Проскурякова оспорила передачу лицензии «Башнефть-Полюсу» в суде и добилась ее возвращения «Башнефти». У компаний ушло почти два года на то, чтобы вернуть лицензию СП. В 2014 году аналогичный иск подала другой миноритарий — семидесятилетняя Райля Иноземцева, частично выиграв в первой инстанции. Но партнерам удалось оспорить это решение. Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов даже попросил правоохранительные органы найти заказчика судебных тяжб. Добычу на месторождениях «Башнефть-Полюса» началась в 2013 году. Планируется, что на максимальном уровне она составит 4,5 млн т нефти в год. До мая 2014 года партнеры совместно управляли проектом, но затем внесли изменения в договор участников, и контроль над операционной и финансовой деятельностью перешел к «Башнефти».

Невыгодное решение

В октябре 2016 года 50,08% «Башнефти» купила «Роснефть», но серьезных изменений в работе СП не произошло. «Роснефть» наняла геологического консультанта DeGolyer and MacNaughton для анализа начальных геологических и извлекаемых запасов месторождений, чтобы повысить эффективность добычи. «Мы несколько скорректировали план добычи (на месторждениях им. Требса и Титова — РБК), но никаких проблем во взаимоотношениях с «Роснефтью» не видим, рассказывал неделю назад вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун (его цитировало агентство Reuters).

Фото: Дмитрий Беляков / Bloomberg

Снижение добычи на новом месторождении в рамках сделки с ОПЕК выглядит нелогично, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Это невыгодно ни «Роснефти», ни особенно ЛУКОЙЛу, считает он. «ЛУКОЙЛу легче не бурить новые скважины в Западной Сибири, где добыча снижается естественным образом, то же самое касается добычи на старых месторождениях «Роснефти», — полагает аналитик. — Кроме того, у ЛУКОЙЛа очень небольшой пул новых месторождений с растущей добычей: кроме Требса и Титова это участки в Каспийском море и Пякяхинское месторождение на Гыданском полуострове».

«Башнефть» с 2011 года выдала «Башнефть-Полюс» займы минимум на 20 млрд руб, следует из ее отчетности. Компаниям нужно как можно быстрее окупить инвестиции, поэтому новые проекты (greenfields) в сокращении добычи в рамках сделки с ОПЕК, как правило, не участвуют, говорит собеседник в консалтинговой компании, которая работает с нефтегазовыми компаниями.

Месторождения им. Требса и Титова находятся в Ненецком автоно​мном округе, с 2015 года для региона действует пониженная ставка НДПИ, она истекает в 2021 году или после достижении общей добычи в 15 млн т нефти. Это также должно стимулировать к наращиванию добычи, потом себестоимость вырастет, удивляется Полищук. «Естественно, что мы останавливаем добычу там, где наивысший уровень налогов и так называемый netback нефти самый низкий, и увеличиваем добычу там, где нефть льготуемая», — говорил Федун (цитата по Reuters).

Нефть Требса и Титова высококачественная и продается по очень хорошему netback (цена минус транспортные издержки и налоги — РБК), замечает источник, близкий к «Башнефти».

Нефть месторождений «Башнефть-Полюса» продается не самостоятельно, а в составе Варандейской смеси. Варандейская смесь по качеству превосходит не только Urals, но и более дорогую Siberian Light за счет более низкого содержания серы и низкой плотности, подтверждает вице-президент международного ценового агентства Argus по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Виктор Парно. Исходя из этого, нефть Требса и Титова должна продаваться с премией к западносибирской, объясняет он.

Логичным о​бъяснением для снижения добычи на растущем месторождении может пересмотр плана в сторону более медленного роста, полагает Нестеров из Сбербанк CIB. «У ЛУКОЙЛа в той же провинции есть месторождение Южное Хыльчую, где после неудачной разработки резко упала добыча нефти, — напоминает аналитик. — Возможно, обе компании решили учесть этот опыт и добывать на Требса и Титова меньше, но дольше». ​