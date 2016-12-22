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AliExpress привел в Россию крупнейший интернет-магазин Китая
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AliExpress привел в Россию крупнейший интернет-магазин Китая
Бизнес, 05:11
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AliExpress привел в Россию крупнейший интернет-магазин Китая
AliExpress привела в Россию площадку Tmall — одного из лидеров интернет-торговли в Китае и один из самых популярных сайтов в мире. Теперь китайцы смогут не только продавать в России дешевые товары, но и занять нишу премиум-брендов
Логистический центр ​Tmall (Фото: Aly Song / Reuters)

AliExpress, входящая в Alibaba Group, презентует в России еще одно подразделение китайской корпорации — интернет-магазин Tmall. Запуск внутри платформы AliExpress (Tmall в России пока будет расположен на домене AliExpress) состоится утром в четверг, 28 сентября. Об этом РБК рассказал источник на рынке электронной коммерции и подтвердил директор по развитию AliExpress в России Марк Завадский. Он уточнил, что в четверг состоится пилотный запуск, официальное открытие интернет-площадки запланировано на середину октября.

Tmall появился в 2008 году как часть интернет-магазина Taobao, так же, как и AliExpress, входящего в Alibaba Group, а уже в 2010 году получил отдельный домен — tmall.com. Концепции у площадок разные: Taobao, как и AliExpress до прошлого года, специализируется на с2с-продажах (продавцом и покупателем выступают физические лица или небольшие компании), Tmall — на продажах b2c (крупные бренды продают свои товары потребителям). Отличается у площадок и подход к ассортименту — Tmall делает акцент на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов, включая люксовые направления.

Россия станет первой страной за пределами Китая, где будет работать Tmall. Но несмотря на географическую ограниченность, Tmall сейчас занимает 14-е место в списке самых популярных интернет-ресурсов в мире по количеству посетителей и четвертое — в Китае, по данным сайта Alexa. Для сравнения, AliExpress в мировом рейтинге занимает только 48-е место (в Китае он не работает, в России это 9-й по популярности сайт). По данным iResearch Consulting Group, Tmall является крупнейшим игроком в своем сегменте в Китае и занимает 56,6% рынка, второе место у JD.com с долей почти 25%.

Количество пользователей Tmall неизвестно, но, по данным Alibaba Group, количество активных пользователей всех ее розничных площадок в июне 2017 года достигло 466 млн человек. По состоянию на март 2017 года 75% потребительских брендов из списка самых дорогих брендов Forbes сотрудничали с Tmall. Основной рост показателей площадки обеспечивают продажи товаров из категорий «одежда» и «бытовая техника». Валовая выручка продавцов Tmall в 2016 финансовом году (закончился 31 марта 2017 года) составила $227 млрд, что на 29% больше показателя предыдущего года. Для сравнения, валовая выручка JD.com за январь—декабрь 2016 года составила почти $95 млрд.

Как Tmall работает с продавцами

С продавцов, которые размещают свои товары на Tmall, площадка получает комиссию от стоимости сделки, которая составляет 0,4–0,5%, говорится в годовом отчете Alibaba Group. Кроме того, торговцы платят ежегодный авансовый сбор за обслуживание, который может достигать $9 тыс. Его возвращают продавцу при достижении определенного объема продаж. Некоторые категории магазинов также должны вносить депозит, который используется для возмещения ущерба в случае продажи товара ненадлежащего качества.

В России Tmall изменит свою историческую концепцию и будет работать по смешанной модели — и как маркетплейс (проводя сделки между различными продавцами), и как самостоятельный ретейлер (реализуя товар со своих складов). «Мы начали локализацию AliExpress в России два года назад, запустив маркетплейс «Молл» внутри нашей площадки, — прокомментировал Марк Завадский. — Появление в России Tmall означает улучшение качества обслуживания за счет более тщательного отбора товаров и единого складского и логистического решения, которое базируется на курьерской доставке и доставке в постаматы и пункты выдачи». AliExpress останется основной площадкой для заграничных заказов, а Tmall будет специализироваться на собственных продажах и маркетплейсе с товарами с российского склада от крупных производителей. Такую модель компания внедряет только в России. На первом этапе в ассортименте Tmall будут представлены товары из самых популярных у россиян категорий — электроника и бытовая техника, одежда и детские товары.

Китайское вторжение

Китайские интернет-магазины уже являются крупнейшими поставщиками товаров онлайн для российских пользователей. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Почты России», на посылки из Китая приходится около 90% всех товарных отправлений из-за рубежа. Большая часть из них, по словам президента АКИТ Алексея Федорова, приходится на AliExpress. Объем зарубежных интернет-покупок в России растет намного быстрее, чем количество заказов на внутреннем рынке. Так, рынок трансграничной торговли за первое полугодие 2017 года увеличился на 49%, а внутренний рынок — на 8%.

Товары с Tmall, безусловно, могли бы конкурировать с товарами из российских интернет-магазинов, и это была бы честная конкуренция, считает Федоров. Главное, чтобы китайские продавцы вне зависимости от площадки платили НДС и таможенную пошлину (так называемый налог на AliExpress сейчас обсуждают в правительстве), добавляет он. При этом Tmall не будет отбивать покупателей у AliExpress, считает Федоров: на AliExpress покупают преимущественно дешевые товары, пусть и низкого качества, а на Tmall продаются хорошие и качественные азиатские товары европейского уровня.

В Китае Tmall продает в том числе иностранные товары, добавляет руководитель кластера «Электронная торговля» Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов. На китайском Tmall есть даже павильон с российскими продуктами, который открылся в сентябре 2016 года. Там продается, в частности, шоколад «Аленка», зубная паста Splat и машинное масло «Лукойл». В России же Tmall, скорее всего, будет делать ставку на российские бренды, предполагает Кургузов.

​Tmall — действительно хороший проект, который для Alibaba является не просто еще одной площадкой, позволяющей расширить предложение для клиентов, рассуждает Николас Дадиани, директор направления «маркетплейс» интернет-холдинга «Юлмарт». «Речь идет о важном шаге в сторону премиального качества предоставляемых услуг. Насколько проект будет успешен в России — определит потребитель», — отмечает собеседник РБК. «Мы приветствуем здоровую конкуренцию, — прокомментировал запуск Tmall Соломон Кунин, директор маркетплейса Goods (проект принадлежит «М.Видео»). — Маркетплейсы набирают популярность по всему миру, и еще один игрок в конечном итоге будет способствовать росту потребительского интереса к таким форматам и на российском рынке».

По словам Завадского, Россия — один из главных рынков для AliExpress и входит в топ-3 стран по объему заказов. Alibaba даже запустила в России собственный платежный сервис Alipay, который поддерживается всеми основными площадками группы.

Авторы: Анастасия Демидова, Филипп Алексенко, Ирина Парфентьева.
Теги: интернет-торговля , Alibaba Group
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