«Сафмар» выставила на продажу единственное в Москве здание Захи Хадид

Группа «Сафмар» собирается продать непрофильную недвижимость, включая знаменитый бизнес-центр, построенный по проекту британского архитектора Захи Хадид. Весь продаваемый портфель из 900 активов оценили в 22,9 млрд руб.

Dominion Tower (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Подконтрольная семье Гуцериевых — Шишханова группа «Сафмар» выставила на продажу портфель недвижимости, состоящий примерно из 900 активов, рассказали РБК четыре источника на рынке коммерческой недвижимости. По их словам, в начале прошлой недели Михаил Гуцериев провел встречу с топ-менеджерами нескольких консалтинговых компаний. В ее рамках обсуждалась возможность продажи активов стоимостью ​23 млрд руб., сообщает агентство Reuters.

«Примерно половина активов расположена в Московском регионе, остальные расположены в регионах России, — рассказал осведомленный источник РБК. — В основном это имущественные комплексы, заложенные в Бинбанке, МДМ Банке (группа договорилась о его покупке в 2015 году. — РБК) и Ростбанке. При этом большая часть активов имее​т низкую ликвидность». «Возможно, самое ликвидное — это бизнес-центр Dominion Tower, построенный по проекту Захи Хадид на Шарикоподшипниковской улице в Москве», — сказал собеседник РБК. По данным Reuters, этот актив компания оценила в 2,2 млрд руб. О том, что это здание за долги досталось группе «Сафмар», в апреле 2017 года писал РБК.

«Группа «Сафмар» неоднократно заявляла о своей готовности продать непрофильные активы, в том числе в сфере недвижимости, за «подходящую цену», — сказал представитель группы Сергей Ключенков. — Это совершенно не подразумевает распродажу «со скидкой». Сегодняшняя рыночная ситуация не подходит для продажи этих активов, считает консультант практики «Оценка» консалтинговой группы «НЭО Центр» Алена Чупракова. «Стоило бы подождать «лучших времен», когда свободных денег у покупателей будет больше, — считает она. — Как и в любой сделке с недвижимостью, подходящими условиями продажи был бы хороший дисконт и рассрочка платежа».​

Объем залоговых активов в сфере недвижимости Бинбанка сегодня нельзя считать критичным, полагает аналитик S&P Анастасия Турдыева. «Согласно данным отчетности банка по МСФО за первый квартал 2017 года, объем непрофильных активов, инвестиционной недвижимости (с арендными платежами или ожиданием получения инвестиционного дохода) и активов на продажу (взысканное имущество по проблемным кредитам) составил около 20 млрд руб., или 2% от общих активов банка, — указывает она. — Пока такой объем непрофильных активов не давит на капитал банка».