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Британская инвесткомпания заинтересовалась покупкой сети ТЦ в России
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Британская инвесткомпания заинтересовалась покупкой сети ТЦ в России
Бизнес, 11:51
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Британская инвесткомпания заинтересовалась покупкой сети ТЦ в России
На торговые центры Atrium European Real Estate в России появился первый претендент. Активами заинтересовалась инвесткомпания Raven Russia, ранее известная в основном на рынке складской недвижимости
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Британская инвесткомпания Raven Russia готова​ купить портфель недвижимости компании Atrium European Real Estate (AERE), сообщили РБК представители трех консалтинговых и двух инвестиционых компаний, работающих на рынке коммерческой недвижимости. «Мы сейчас смотрим на все (активы на рынке коммерческой недвижимости — РБК), один из них — это портфель Atrium», — подтвердил РБК управляющий директор по России Raven Russia Игорь Богородов.

Представитель AERE Ричард Сандерленд от комментариев отказался.

Возможность покупки недвижимости AERE в разное время изучали также казанская девелоперская компания «Унистрой», «Сбербанк Инвестиции» и O1 Properties, сказали собеседники РБК на рынке недвижимости. В пресс-службе O1 Properties опровергли информацию о том, что компания ведет переговоры о покупке портфеля AERE. «Готовы рассмотреть такое предложение, если оно поступит», — сказали в пресс-службе Сбербанка. «Таких намерений у нас нет», — заявили РБК в пресс-службе «Унистроя».

О том, что Atrium начала активный поиск покупателей на свой портфель российской недвижимости, на прошлой неделе сообщила газета «Ведомости». Речь идет о семи торговых центрах под брендом «Парк Хаус» в Москве, Санкт-Петербурге и регионах общей площадью 279,6 тыс. кв. м (241,4 тыс. кв. м арендопригодной) и 60 га в подмосковном Пушкине, где планировалось построить торговый центр площадью 250 тыс. кв. м. Компания намерена продать весь портфель целиком, а его цена близка к €289 млн (оценка согласно отчету по итогам I полугодия 2017 года).

Atrium European Real Estate была основана в 1997 году. На российский рынок компания вышла в 2004 году, а основные сделки заключала до кризиса 2008 года. Но в 2014 году компания заявила о приостановке инвестиционной деятельности в России. Сегодня в портфеле AERE 60 торговых центров в Центральной и Восточной Европе общей арендопригодной площадью в 1,1 млн кв. м и стоимостью примерно €2,6 млрд.

Raven Russia работает в России с 2005 года, когда ее основали английские бизнесмены Антон Билтон и Глин Хирш. Компания специализируется на инвестициях в покупку и строительство складов. В портфеле Raven Russia 1,5 млн кв. м складов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Земельный банк насчитывает 263 га земли под будущие проекты. В апреле компания закрыла сделку по покупке двух бизнес-центров и склада в Санкт Петербурге. Речь идет о БЦ «Премиум» (11 тыс. кв. м) и «Келлерман Центр» (22 тыс. кв. м), а также логопарке «Гориго» (87 тыс. кв. м).

Несмотря на то, что региональные торговые центры больше всего пострадали от кризиса, а восстановятся они, скорее всего, последними, инвесторы заинтересованы в покупке коммерческой недвижимости сегодня больше, чем пару лет назад, говорит директор группы по сопровождению сделок с недвижимостью PwC Саян Цыренов. «Если ставки капитализации (соотношение стоимости портфеля к генерируемому чистому арендному потоку), указанная в отчете Atrium (11,5-12,5%), соответствуют действительности, то оценка портфеля выглядит адекватной», — считает он.

Сегодня на рынке коммерческой недвижимости действительно наблюдается активизация потенциальных инвесторов, указывает партнер Colliers International Станислав Бибик. «Однако запрашиваемая цена соответствует скорее рыночной стоимости торговых центров в Москве или Санкт-Петербурге, а не в регионах», — полагает эксперт. Генеральный директор инвестиционной компании Avica Наталия Тишендорф, в свою очередь, считает, что торговые центры AERE стоят не больше €250-270 млн.​​

В конце прошлого года стало также известно о продаже российских активов другим иностранным инвестором — австрийская Immofinanz намерена продать свои торговые центры в России за €1 млрд. В то же время активность иностранных инвесторов на рынке коммерческой недвижимости России выросла в I полугодии 2017 года. Всего по итогам первых шести месяцев из $1,6 млрд на них пришлось 34% от общего объема сделок против 4,6% за тот же период 2016 года, следует из отчета консалтинговой компании CBRE. Всего по ито​гам 2017 года в коммерческую недвижимость России может быть вложено около $5 млрд, прогнозировали ранее аналитики.

Автор: Алексей Пастушин.
Теги: продажа , O1 Properties , Инвестиции , коммерческая недвижимость , Кризис
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