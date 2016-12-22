Россия предложила Китаю участвовать в определении цен на нефть Urals

Российская сторона предложила Шанхайской нефтегазовой бирже и китайским игрокам присоединиться к торгам фьючерсом на нефть Urals. Это увеличит ликвидность этого инструмента, уверены эксперты

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​Китайский фокус

Санкт-Петербургская международная сырьевая биржа (СПбМТСБ) предложила Шанхайской нефтегазовой бирже (SHPGX) подписать меморандум о сотрудничестве для развития такого инструмента, как фьючерсный контракт на российскую нефть Urals, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров, и федеральный чиновник, а также подтвердил представитель российской биржи.

Идея обсуждалась в ходе июньского визита в Китай делегации из России, в которую входили сотрудники ЦБ, СПбМТСБ, а также заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, рассказывают двое из собеседников РБК. Стороны пока обсуждают текст меморандума, но его могут подписать уже осенью: согласование займет один-два месяца, говорят источники РБК. Китайские коллеги проявили большую заинтересованность в развитии сотрудничества с СПбМТСБ, сказал РБК Голомолзин. По его словам, китайским игрокам интересны как физические поставки российской нефти, так использование фьючерса для хеджирования рисков. Он считает, что договоренности с Шанхайской биржей могут быть достигнуты в четвертом квартале 2017 года. Представители SHPGX, ЦБ и Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая не ответили на запросы РБК.

Шанхайская биржа должна стать точкой доступа китайских инвесторов к торгам фьючерсом на Urals на петербургской площадке, рассказывают два собеседника РБК. По сути, SHPGX выступит как большой брокер и, возможно, даже клиринговый брокер — то есть будет аккумулировать деньги китайских игроков в Китае, а по итогам расчетов переводить их в Россию, объясняет один из них. SHPGX взаимодействует с крупнейшими банками Китая, и они могут быть аккредитованы как клиринговые банки в российской клиринговой компании РДК (Расчетно-депозитарная компания), подтверждает другой. Но биржевую и клиринговую комиссии они будут платить в России, добавляет он.

Китайские игроки могут и сами выйти на петербургскую биржу, но существует проблема доверия к незнакомой площадке и языковой барьер, поясняет один из собеседников РБК. Сотрудничество с Ш​анхайской биржей упростит эти процессы, а также позволит обсуждать другие направления сотрудничества, резюмирует он.

Представители СПбМТСБ обсуждают сотрудничество с целым рядом контрагентов в Китае — биржевыми площадками, банками, компаниями, говорит человек, близкий к петербургской бирже. В июне российская делегация также встречалась в Китае с руководящими сотрудниками Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), Народного банка Китая (PBC), Шанхайской фьючерсной биржи (SFE) и Шанхайской международной энергетической биржи (INE), сообщала пресс-служба ФАС.

Фьючерс нелегкой судьбы

Россия давно пытается развивать торговлю фьючерсами на российскую нефть, которая сейчас оценивается агентствами с дисконтом к Brent. Создание прямой котировки могло бы этот дисконт сократить, объяснял в интервью «Ведомостям» в апреле 2016 года президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. Первые торги фьючерсом на российскую нефть были запущены на американской NYMEX в 2006 году, фьючерс назывался REBCO (russian export blend crude oil) с поставкой в Приморске. Но сделок по нему так и не было, в 2012 году котировки перестали обновляться. В 2014 году Санкт-Петербургская биржа возродила попытки создать бенчмарк, а в 2015 году это начинание поддержал президент Владимир Путин. 29 ноября 2016 года СПбМТСБ запустила торги трехмесячным контрактом на Urals с поставкой на FOB Приморск. Первая поставка, обещанная еще в марте 2017 года, не состоялась до сих пор. Биржа сдвинула сроки из-за того, что иностранные участники не успели подключиться к торгам, объясняли представители биржи.

Любое привлечение зарубежных участников будет положительным шагом для развития фьючерса Urals, считает начальник отдела управления активами компании «Солид товарные рынки» Максим Грушин. По его словам, в первую очередь интерес может возникнуть не у финансовых инвесторов, а у реальных потребителей российской нефти: российский контракт интересен именно тем, что он действительно поставочный и дает возможность приобрести товар из первых рук, объясняет он.

Китайские фондовый и сырьевой рынки — самые большие среди рынков развивающихся стран, они по объему сравнимы с такими крупнейшими развитыми рынками, как японский и британский, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. Оборот торгов товарными фьючерсами на трех крупнейших сырьевых биржах Китая составил в 2016 году $25,5 трлн. Привлечение китайских игроков будет полезно для развития российского фьючерса: для того чтобы инструмент был ликвидным, нужна большая база финансовых инвесторов, простых спекулянтов, объясняет он. В Китае, который к тому же является крупнейшим потребителем почти всех видов сырья в мире, рынок товарных фьючерсов быстро развивается; на его биржах торгуются всевозможные сырьевые фьючерсы, в том числе на такие нетрадиционные товары, как стекло или чеснок, так что интерес к российскому фьючерсу был бы логичен, говорит Танурков. Наконец, Китай — один из крупнейших потребителей российской нефти, и хотя страна покупает нефть марки ESPO (марка нефти, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий Океан), китайским игрокам было бы удобнее хеджировать эти контракты через котировку Urals, чем через Brent или тем более американскую WTI. Разница в цене ESPO и Urals более устойчива, потому что это нефть одного региона, здесь одинаковые страновые риски и т.д., заключает Танурков.

В июле 2017 года Россия вновь стала крупнейшим экспортером нефти в Китай, эту позицию она удерживает пятый месяц подряд, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Поставки в июле выросли на 54,1%, до 5 млн т, по сравнению с июлем прошлого года. По данным ФТС, в 2016 году Россия экспортировала в Китай 47 млн т нефти на $14,83 млрд (20% российского экспорта в ценовом выражении).