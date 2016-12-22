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«Башнефть» выплатит дивиденды на 26,3 млрд руб.
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«Башнефть» выплатит дивиденды на 26,3 млрд руб.
Бизнес, 17:33
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«Башнефть» выплатит дивиденды на 26,3 млрд руб.
«Башнефть» впервые после перехода под контроль «Роснефти» заплатит дивиденды по обыкновенным акциям. Общие выплаты составят 26,3 млрд руб., из них Башкирия получит 6,6 млрд руб.
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

26 октября совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2017 года, сообщила компания. Сумма выплат составит 26,3 млрд руб., или по 148,31 руб. на привилегированную и обыкновенную акцию. Внеочередное собрание акционеров должно утвердить выплаты 1 декабря.

Для сравнения: по итогам 2015 года «Башнефть» заплатила акционерам 29 млрд руб., по итогам 2014 года — 20 млрд руб.

Промежуточные дивиденды — это фактически первые дивиденды, которые «Башнефть» выплатит акционерам, после того как в октябре 2016 года контрольный пакет компании купила «Роснефть». По итогам 2016 года «Башнефть» решила выплатить символическую сумму в 3 млн руб. — по 10 коп. и только на привилегированные акции, а основные выплаты перенести на конец года. Тогда компания объяснила это незапланированными тратами на модернизацию заводов, в частности после аварии на установке гидрокрекинга на заводе «Башнефть-Уфанефтехим» летом 2016 года. «Башнефть» планировала направить дополнительные средства и на «повышение безопасности нефтеперерабатывающих объектов»: в конце 2016 года Ростехнадзор выявил на них 1800 нарушений. В результате затраты должны были вырасти на 15%, до 39 млрд руб.

Источник РБК, близкий к «Башнефти», впрочем, объяснял перенос дивидендов желанием сэкономить на налогах. «Роснефть» купила 50,08% «Башнефти» в октябре 2016 года и по состоянию на июнь 2017 года, когда принимается решение о годовых дивидендах, владела контрольным пакетом меньше года. Если решение о выплате дивидендов принимается раньше, чем спустя год после приобретения контрольного пакета, материнская компания должна заплатить налог на дивиденды в 13%, объясняла юрист адвокатского бюро А2 Екатерина Ващилко. В остальных случаях ставка — 0%, отмечала она.

Башкирия, которая владеет 25% «Башнефти», тогда с этим переносим согласилась. Теперь бюджет республики получит 6,6 млрд руб., передал РБК через представителя глава Башкирии Рустэм Хамитов. По его словам, эта сумма значительно больше прогнозной: «Когда мы верстали бюджет на этот год, то закладывали цифру 5 млрд руб.» Хамитов также отметил, что республика получает от «Башнефти» не только дивиденды, но и налоги и благотворительную помощь. За девять месяцев 2017 гожа от «Башнефти» в консолидированный бюджет республики поступило около 21 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, отметил Хамитов.

После появления новостей о дивидендах к 17.00 мск на Московской бирже обыкновенные акции «Башнефти» выросли на 1,1%, до 2137 руб. за акцию, привилегированные — на 1,8%, до 1 502 руб. за бумагу.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: «Башнефть» , дивиденды , «Роснефть»
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