Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначили топ-менеджера «Трансаэро»

Новым гендиректором авиакомпании «ВИМ-Авиа» назначили Вячеслава Кононенко, который раньше был первым замгендиректором по оперированию в «Трансаэро». В ближайшее время соответствующую запись внесут в ЕГРЮЛ

Фото: Татьяна Белякова / ТАСС

Генеральным директором авиакомпании «ВИМ-Авиа» назначили Вячеслава Кононенко, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора по оперированию ОАО «Трансаэро». Об этом сообщается в поступившем в РБК сообщении компании.

Документы на внесение данных Кононенко в ЕГРЮЛ будут поданы в ближайшее время. На посту гендиректора он сменит Александра Кочнева.

В сообщении компании говорится, что Кононенко после окончания в 1986 году Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов в течение 17 лет служил в ВВС. С 1998 года он был уволен в запас. Позднее он получил высшее образование в области менеджмента и занимал руководящие должности в крупных российских коммерческих компаниях.

Отмечается, что ​Александр Бурдин, назначение которого гендиректором было анонсировано ранее, не приступил к своим обязанностям по организационным причинам. 29 сентября сообщалось, что акционеры «ВИМ-Авиа» назначили Бурдина «с целью разрешения кризисной ситуации». Бурдин в течение двух лет возглавлял «Трансаэро», которая в конце 2015 года прекратила полеты из-за долгов на 250 млрд руб.

В середине сентября «ВИМ-Авиа» допустила массовые задержки рейсов и не смогла выплатить долги перед обслуживающими компаниями. С 25 сентября прекратила выполнять чартерные рейсы. Спустя три дня по делу о мошенничестве были задержаны гендиректор компании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. В Следственном комитете подозревают, что они заработали на продаже билетов, хотя перевозчик уже заявил о невозможности выполнять свои обязательства. Тогда же в СКР заявили, что владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы выехали за границу.

Позднее было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании. По версии следствия, в 2016–2017 годах были заключены «явно невыгодные сделки», руководство компании выводило активы за рубеж «в пользу аффилированных организаций».

В октябре сообщалось, что возможным покупателем авиакомпании станет бывший управляющий директор инвестфонда TRG Aurora Борис Карлов. 25 октября он предоставил в Министерство транспорта план оздоровления компании.



Авиакомпания «ВИМ-Авиа» Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».



Финансовые показатели

В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).



Объемы перевозок

По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».

Проблемы авиакомпании

В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов. В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге доля задержанных рейсов у авиакомпании в этом месяце составила 13,56%. В июле—августе проблемы остались: за июль доля задержанных рейсов составила 13,83%, а в августе — 19,45%. В сентябре авиакомпания задержала более 40% рейсов.​ В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан.