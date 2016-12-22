Глава Росавиации сообщил о желании владельца продать «ВИМ-Авиа» за рубль

Перед тем как авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила полеты, ее собственник заявил на совещании в Росавиации, что готов продать ее за 1 руб., заявил, выступая в Госдуме, руководитель ведомства Александра Нерадько.
«На совещании собственник авиакомпании заявил, что ему надоело работать в авиации, он готов за рубль продать свой бизнес и расстаться. Предполагаю, что его уже нет на территории Российской Федерации», — заявил депутатам Нерадько.
Имени бизнесмена глава Росавиации не назвал, однако, по данным СПАРК, совладельцами «ВИМ-Авиа» являются Рашид Мурсекаев и его супруга Светлана.
Глава Росавиации пояснил, что собственник «ВИМ-Авиа» в среду был приглашен на встречу в ведомство, так как ранее дал обязательство из своих собственных средств выплатить необходимые для погашения части расходов авиакомпании 50 млн, однако на встречу не явился и перестал отвечать на телефонные звонки.
Источники РБК и «Интерфакса» сообщают, что Мурсекаев и его супруга Светлана действительно покинули Россию. Сотрудник пресс-службы компании «ВИМ-Авиа» Алена Панарина сообщила РБК, что передвижения собственников она не комментирует.
Нерадько пояснил, что проверки авиакомпаний его ведомство, в соответствии с законом, проводит раз в шесть месяцев и по итогам последней такой проверки авиакомпания относилась к первой, наилучшей, группе, а ее отчетность свидетельствовала о полном финансовом благополучии.
По словам Нерадько, в этой ситуации у Росавиации не было оснований для принятия каких-либо мер, а после начала первых проблем собственник неоднократно заверял ведомство в стабильности компании.
В настоящее время в «ВИМ-Авиа», по словам Нерадько, планируется ввести антикризисное управление, действующее руководство авиакомпании должно быть отстранено от контроля над финансовой деятельностью, что поможет максимально эффективно использовать выделенные из внебюджетных источников средства для возвращения пассажиров компании из-за границы.
По словам главы Росавиации, в настоящее время на иностранных курортах, в первую очередь в Греции и Турции, находятся 38 тыс. российских туристов, которые должны были вернуться в страну рейсами «ВИМ-Авиа».
Нерадько также сообщил, что общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 млрд руб., передает корреспондент РБК. «Основной кредитор — банк «Зенит», — сообщил он. «Мы сразу, узнав об этой проблеме [c кредиторами], организовали совещание с кредиторами, и вдруг на этом совещании собственник неожиданно заявил об утрате интереса к ведению авиационного бизнеса», — добавил глава Росавиации.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министра транспорта России МаксимаСоколова, раскритиковав его за неспособность справиться с кризисной ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа».
«Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал Путин министру.
Кроме того, в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила запросить Росавиацию о причинах, по которым тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа» застряли в аэропортах после приостановки авиакомпанией полетов.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.