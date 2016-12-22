Глава Росавиации сообщил о желании владельца продать «ВИМ-Авиа» за рубль

Александр Нерадько пояснил, что совладелец авиакомпании перестал отвечать на звонки ведомства и, возможно, уже покинул Россию

Александр Нерадько (Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»)

Перед тем как авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила полеты, ее собственник заявил на совещании в Росавиации, что готов продать ее за 1 руб., заявил, выступая в Госдуме, руководитель ведомства Александра Нерадько.

«На совещании собственник авиакомпании заявил, что ему надоело работать в авиации, он готов за рубль продать свой бизнес и расстаться. Предполагаю, что его уже нет на территории Российской Федерации», — заявил депутатам Нерадько.

Имени бизнесмена глава Росавиации не назвал, однако, по данным СПАРК, совладельцами «ВИМ-Авиа» являются Рашид Мурсекаев и его супруга Светлана.

Глава Росавиации пояснил, что собственник «ВИМ-Авиа» в среду был приглашен на встречу в ведомство, так как ранее дал обязательство из своих собственных средств выплатить необходимые для погашения части расходов авиакомпании 50 млн, однако на встречу не явился и перестал отвечать на телефонные звонки.

Источники РБК и «Интерфакса» сообщают, что Мурсекаев и его супруга Светлана действительно покинули Россию. Сотрудник пресс-службы компании «ВИМ-Авиа» Алена Панарина сообщила РБК, что передвижения собственников она не комментирует.

Нерадько пояснил, что проверки авиакомпаний его ведомство, в соответствии с законом, проводит раз в шесть месяцев и по итогам последней такой проверки авиакомпания относилась к первой, наилучшей, группе, а ее отчетность свидетельствовала о полном финансовом благополучии.

По словам Нерадько, в этой ситуации у Росавиации не было оснований для принятия каких-либо мер, а после начала первых проблем собственник неоднократно заверял ведомство в стабильности компании.

В настоящее время в «ВИМ-Авиа», по словам Нерадько, планируется ввести антикризисное управление, действующее руководство авиакомпании должно быть отстранено от контроля над финансовой деятельностью, что поможет максимально эффективно использовать выделенные из внебюджетных источников средства для возвращения пассажиров компании из-за границы.

По словам главы Росавиации, в настоящее время на иностранных курортах, в первую очередь в Греции и Турции, находятся 38 тыс. российских туристов, которые должны были вернуться в страну рейсами «ВИМ-Авиа».

Нерадько также сообщил, что общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 млрд руб., передает корреспондент РБК. «Основной кредитор — банк «Зенит», — сообщил он. «Мы сразу, узнав об этой проблеме [c кредиторами], организовали совещание с кредиторами, и вдруг на этом совещании собственник неожиданно заявил об утрате интереса к ведению авиационного бизнеса», — добавил глава Росавиации.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министра транспорта России МаксимаСоколова, раскритиковав его за неспособность справиться с кризисной ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа».

«Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал Путин министру.

Кроме того, в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила запросить Росавиацию о причинах, по которым тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа» застряли в аэропортах после приостановки авиакомпанией полетов.