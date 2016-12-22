«Неполное соответствие»: скандал с «ВИМ-Авиа» дошел до Владимира Путина

Из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» Владимир Путин вынес «предупреждение о неполном служебном соответствии» главе Минтранса. Пассажиры авиакомпании до сих пор не вывезены из мест отдыха, ее самолеты арестованы, а владельцы покинули Россию

Фото: Leonid Faerberg / Transport-Photo Images / Global Look Press

Выговор от президента

Коллапс авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая занимает десятое место по объему пассажироперевозок в России с 2-процентной долей, вызвал неожиданную волну критики в отношении высокопоставленных чиновников правительства.

Президент Владимир Путин высказал недовольство министру транспорта Максиму Соколову и курирующему транспорт вице-премьеру Аркадию Дворковичу из-за ситуации вокруг «ВИМ-Авиа», прекратившей полеты во вторник, 26 сентября. ​«Мы сейчас с председателем правительства [Дмитрием Медведевым] обсуждали это, я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера [Аркадия Дворковича]: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом. И хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном соответствии», — сказал Путин на встрече с членами правительства в cреду.

Это первый случай такого рода предупреждения для главы Минтранса.

Видео: kremlin.ru

Руководитель Росавиации Александр Нерадько в среду, 27 сентября, также оказался под огнем критики. «Компанию [«ВИМ-Авиа»] лихорадило уже почти год. Росавиация должна была вмешаться еще на стадии, когда пошли сигналы о плохом финансовом положении компании, чтобы не допустить массовой продажи билетов и не допустить, чтобы наши граждане оказались в такой ситуации», — заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.

Глава фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко говорит, что для Соколова такой выговор — «это первый шажок к увольнению», а для Дворковича критика президента может вылиться в сокращение полномочий. «В связи с этим возникает вероятность того, что правительство может серьезно обновиться еще до президентских выборов», — сказал он РБК. Политолог Аббас Галлямов также допускает, что скандал с «ВИМ-Авиа» может привести к отставке министра.

«Президентом поставлена четкая задача по решению кризисной ситуации», — сказал РБК пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможных кадровых перестановках.

Нерадько пришлось почти час отчитываться по ситуации с «ВИМ-Авиа» перед депутатами Госдумы. В ходе доклада он заявил, что Росавиация проводила финансовую оценку этой авиакомпании в соответствии с законодательством и никаких проблем выявлено не было. «На 1 января 2017 года авиакомпания предоставила бухгалтерскую отчетность, которая была рассмотрена, проанализирована, и авиакомпания соответствовала первой, наилучшей группе по финансово-экономической устойчивости и текущей платежеспособности», — отметил чиновник, передавал корреспондент РБК. При этом, по словам Нерадько, Росавиация сразу же отреагировала на ситуацию, как только собственники авиакомпании неделю назад обратились в агентство за помощью.

Максим Соколов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

По данным Росавиации, проблемы у «ВИМ-Авиа» начались из-за того, что авиакомпания приобрела в лизинг дальнемагистральные самолеты, такие как Airbus А330 и Boeing 777, но не рассчитала свои силы по их оперированию. Деталей ведомство не раскрывало. Но летом 2017 года отраслевое издание АТО сообщало, что «ВИМ-Авиа» взяла в операционный лизинг два самолета Boeing, увеличив флот до 25 машин. К тому же в ходе авиасалона МАКС-2017 авиакомпания заключила соглашение о намерениях с «Ильюшин Финанс» об условиях передачи в операционный лизинг 15 самолетов МС-21-300, которые должны были быть поставлены в 2021–2024 годах.

Резерв на миллиард Выступая в Госдуме, глава Росавиации предложил ввести страховой сбор в размере 10 руб. с каждого авиабилета, проданного российской авиакомпанией. Такой сбор при ​нынешнем объеме перевозок около 100 млн пассажиров в год, которые выполняют российские авиакомпании, позволит создать резервный фонд в размере около 1 млрд руб. — этого будет достаточно на случай банкротства любого перевозчика, сказал Нерадько.

Спасти пассажиров

Покидая Госдуму, Нерадько заявил, что «главное сейчас — вывезти пассажиров». По данным Росавиации на 27 сентября, за рубежом осталось около 38 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа» (по данным самой авиакомпании — 16 тыс. человек). Накануне Росавиация представила план по вывозу этих пассажиров. Регулярные рейсы должны осуществлять семь авиакомпаний (в том числе такие крупные, как «Уральские авиалинии» и Red Wings) за счет госбюджета — на это планируется выделить 200 млн руб., а чартерные рейсы — туроператоры за свой счет.

Источники РБК в одном из туроператоров и одной из авиакомпаний сказали, что пассажиров вывезти пока не получается из-за отсутствия свободных «бортов». Самолеты авиакомпании «ВИМ-Авиа» оказались арестованы за долги в турецких аэропортах Даламана, Антальи и бельгийском Льеже, сообщил Нерадько. А представитель «ВИМ-Авиа» сказала, что для нормализации ситуации необходимо вернуть в страну три самолета «ВИМ-Авиа», оказавшихся в Анталье, и задействовать еще пять-шесть лайнеров, стоящих в России (все самолеты компании сейчас арестованы). Для перевозки своих клиентов компания попросила у правительства госгарантии на ​800–840 млн руб., сообщил источник «РИА Новости», близкий к руководству перевозчика, и подтвердила РБК представитель компании. Но ранее министр Соколов заявил, что господдержка «ВИМ-Авиа» уже бессмысленна, потому что «компания практически прекратила работу».



Между тем сами владельцы «ВИМ-Авиа» супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы уже, вероятно, покинули страну, рассказал депутатам Нерадько. Источник, близкий к руководству авиакомпании, уточнил в разговоре с РБК, что Мурсекаевы вылетели в Турцию во вторник вечером. Представитель «ВИМ-Авиа» отказалась комментировать передвижения собственников компании.

В понедельник следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении топ-менеджеров авиакомпании «ВИМ-Авиа» по статье «Мошенничество» из-за массовых задержек рейсов. В среду глава СКР Александр Бастрыкин в свою очередь поручил передать дело «ВИМ-Авиа» в главное управление по расследованию особо важных дел ведомства. ​