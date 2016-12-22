Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги за €60 млн

Предприниматель Александр Ручьев, продавший год назад крупнейшую в стране девелоперскую компанию «Мортон», инвестирует до €60 млн в чешскую недвижимость. Он возведет в Праге три жилых комплекса площадью 70 тыс. кв. м

Александр Ручьев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Выход в Прагу

Созданная бывшим совладельцем «Мортона» Александром Ручьевым группа «Основа» купила две площадки для строительства недалеко от исторического центра Праги. Об этом РБК рассказал сам Ручьев. По его словам, первый жилой проект площадью 19,2 тыс. кв. м будет расположен в пражском районе Либень, в 4 км от Вацлавской площади. В перспективе этот проект может вырасти до 40 тыс. кв. м, если компания сможет договориться о выкупе соседних промзон, отметил Ручьев. Второй жилой проект — на 10 тыс. кв. м — будет возведен в районе Смихов, в 2 км от Вацлавской площади.

Инвестиции в эти два жилых комплекса президент «Основы» оценивает примерно в €30 млн. Кроме того, «Основа» ведет переговоры о покупке еще одного проекта, на 40 тыс. кв. м, в районе Прага-3, инвестиции тут также могут достичь €30 млн, утверждает Ручьев.

Все пражские проекты «Основа» покупает вместе с местными партнерами, которые возьмут на себя вопросы согласования документации и управления строительством. В частности, соинвестором в первом проекте, в Либене, стал местный предприниматель российского происхождения Григорий Бубнов. Он подтвердил эту информацию.

Жизнь после «Мортона»

Ручьев создал «Основу» после того, как в сентябре 2016 года вместе с миноритариями продал президенту группы ПИК Сергею Гордееву свою компанию «Мортон» — крупнейшего на тот момент в России девелопера жилой недвижимости (по данным «INFOLine-Аналитики», по итогам 2015 года построил 947 тыс. кв. м). В декабре того же года Гордеев перепродал «Мортон» группе ПИК. Из отчетности последней следует, что «Мортон» обошелся ей в 11,7 млрд руб. (около €158 млн по среднему курсу ЦБ за 2016 год), при этом долг ПИК за год вырос на 52,3 млрд руб. (€707 млн). Представитель Ручьева тогда отказался уточнить условия сделки с Гордеевым.

Сейчас «Основа» занимается строительством «Физтехпарка» на севере Москвы и достраивает ранее принадлежавший «Мортону» жилой комплекс «Парад планет» в подмосковном Королеве. Летом этого года группа анонсировала два новых девелоперских проекта в Москве: жилые комплексы площадью 20 тыс. кв. м в Текстильщиках и на 38 тыс. кв. м на Садовом кольце. Инвестиции в них оцениваются в 6 млрд руб. (около €86 млн по курсу на июль).

Вид на Прагу (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Прага vs Москва

Рынки европейских стран заинтересовали «Основу» еще три года назад в первую очередь доступностью кредитов, объясняет Ручьев. «Средняя ставка кредитования, которую нам уже подтвердили банки Чехии и Германии, — от 1,8 до 2,5%, — отмечает президент «Основы». — При этом доступность жилья в этих странах максимально высокая, ипотека для резидентов и нерезидентов также на уровне 2–3%, что обеспечивает стабильный спрос».

Рынок жилой недвижимости Чехии стабилен в течение последних нескольких лет, подчеркивает Ручьев. По его данным, за последние три года средние цены на новостройки Праги выросли на 20%, сейчас средняя цена 1 кв. м в чешской столице составляет €2,7–3 тыс. и будет расти дальше.

Еще одной особенностью пражского рынка жилой недвижимости Ручьев назвал низкую конкуренцию. В Москве предложение новостроек сегодня на рекордно высоком уровне, а средние цены на новостройки не только не растут, но даже немного сокращаются, объяснил предприниматель.

Это подтверждают в аналитической компании ИРН. За последние два года средняя цена предложения новостроек в районе от Третьего транспортного кольца до МКАД снизилась почти со 180 тыс. до 165,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Предложение квартир выросло за это же время почти в два раза. По данным риелторской компании Est-a-Tet, к концу второго квартала 2015 года в Москве продавалось 1,4 млн кв. м квартир, а к концу второго квартала 2017-го — уже почти 2,7 млн кв. м.

Еще больше снизить цены на новостройки может начатая столичными властями программа реновации пятиэтажек. Она как минимум окажет сдерживающий эффект в отношении спроса на новостройки, что приведет к падению цен примерно на 10% в перспективе трех-четырех лет, считает руководитель отдела исследований «ИРН-Консалтинг» Татьяна Бокачева.