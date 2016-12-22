UTair почти на 16 часов задержала в аэропорту Сочи рейс на Москву

Из аэропорта Сочи в течение ночи на воскресенье, 27 августа, не cмогли вылететь пассажиры рейса ЮТ9508 авиакомпании UTair, который по расписанию должен был отправиться в московский аэропорт Внуково еще в субботу в 14:35.
Представитель аэропорта пояснил РБК, что вылет рейса неоднократно откладывался по вине авиакомпании, в документах значится, что рейс отложен из-за позднего прибытия самолета.
Связаться с авиакомпанией UTair на момент подготовки этого материала не удалось.
По информации онлайн-табло аэропорта, в последний раз вылет рейса был перенесен с 3:00 на 6:05. Если самолет все-таки вылетит в это время, задержка рейса составит почти 16 часов.
В этом же аэропорту задержан еще один рейс авиакомпании UTair во Внуково — ЮТ268. Он должен был вылететь в субботу в 21:05, однако время вылета несколько раз переносилось. По состоянию на 3:55 мск, на табло значилось время отправления 3:45, отметки, что самолет вылетел, не было.
Онлайн-табло аэропорта Внуково в 4:00 мск сообщает, что оба рейса UTair из Сочи не вылетели по техническим причинам. Прибытие рейса 9508 ожидается, по данным Внуково, в 8:00 воскресенья, рейс 268 ожидают в 5:40.