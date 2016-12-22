Facebook и Google попросили конгресс изменить закон о слежке в интернете

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Более 20-ти ведущих IT-компаний США, среди которых Google, Amazon и Facebook, обратились в конгресс США с просьбой изменить формулировки закона, который определяет правила сбора персональных данных пользователей

Ведущие технологические компании США, такие как Facebook, Google, Amazon, Cisco, Twitter и Microsoft, обратились в конгресс США с просьбой изменить формулировки закона, в котором регламентируются принципы сбора спецслужбами США данных пользователей сети интернет. ​Письмо, подписанное более чем 20 ведущими компаниями, опубликовало популярное издание The Verge, которое специализируется на освещении новостей из мира технологий.

Компании предлагают ужесточить надзор за деятельностью АНБ США, которое использует программу PRISM для сбора данных пользователей — обеспечить большую прозрачность в отношении того, какие данные собираются, а также ограничить их объем. Кроме того, говорится в письме, каждый запрос на получение персональных данных пользователей должен сопровождаться «судебным надзором».

Таким образом, говорится в письме,компании выражают поддержку реформе закона 2008 года, который служит правовой основой для работы программы PRISM (FISA Amendments Act of 2008).

О том, что АНБ использует программу по сбору персональных данных под кодовым названием PRISM, впервые рассказал экс-сотрудник агентства Эдвард Сноуден. Согласно информации, которую раскрыл Сноуден, спецслужбы США могут с помощью PRISM массово собирать данные пользователей, в том числе телефонные переговоры и электронные сообщения, просматривать видео и фотографии и отслеживать пересылаемые файлы.

Из-за раскрытия этой информации, Сноуден в настоящее время скрывается от властей США. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в России на три года. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже, по каждой из которых ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Письмо направлено в юридический комитет Палаты представителей Конгресса США, указывает издание.