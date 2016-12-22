Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Facebook и Google попросили конгресс изменить закон о слежке в интернете 06:14 WP узнала о предложении Кушнера создать секретный канал связи с Москвой 05:30 В США умер Збигнев Бжезинский 06:18 Reuters узнал о плане Трампа по отражению обвинений в связях с Россией 01:31 От Украины потребовали $325 млн на обеспечение по спору с Россией Вчера, 20:19 Порошенко призвал лидеров G7 «инвестировать в безопасность Украины» 04:18 Советник Трампа допустил ужесточение санкций против России Вчера, 20:49 Хуснуллин назвал районы с готовыми для переселения по реновации домами 03:02 Правительство вместо запланированной экономии увеличит расходы бюджета Вчера, 22:04 ВВС Египта нанесли удары в Ливии в ответ на нападение на христиан-коптов 00:11 Компания Абрамовича продаст свою украинскую «дочку» за $110 млн Вчера, 21:38 Власти Эстонии предписали российским консулам покинуть страну Вчера, 15:55 Лишившийся домена ɢoogle.com россиянин подал в суд на Ru-Center Вчера, 19:25 «Дождь» рассказал о недвижимости родни и окружения Кадырова в Москве Вчера, 13:24
Лента новостей 7:22 МСК
В США умер Збигнев Бжезинский Политика, 06:18 Facebook и Google попросили конгресс изменить закон о слежке в интернете Бизнес, 06:14 WP узнала о предложении Кушнера создать секретный канал связи с Москвой Политика, 05:30 WSJ сообщила о планах нанять юристов для корректировки твитов Трампа Политика, 05:16 Заседание суда Лондона по апелляции Украины назначено на январь 2018 года Финансы, 04:32 Порошенко призвал лидеров G7 «инвестировать в безопасность Украины» Политика, 04:18 МВД проверит задержание в Москве читавшего стихи мальчика Общество, 03:53 Ариана Гранде анонсировала благотворительный концерт в Манчестере Общество, 03:27 Хуснуллин назвал районы с готовыми для переселения по реновации домами Общество, 03:02 В посольстве России назвали срок высылки из Эстонии российских дипломатов Политика, 02:45 Пентагон рассказал о перехвате ВВС Китая военного самолета США Политика, 02:09 Лидеры G7 заявили о необходимости удвоить усилия по борьбе с терроризмом Политика, 01:41 Reuters узнал о плане Трампа по отражению обвинений в связях с Россией Политика, 01:31 Родителей задержанного за чтение стихов мальчика отпустили из ОВД Общество, 00:43 В Белоруссии из-за коррупции задержали 10 руководителей крупного холдинга Политика, 00:38 ВВС Египта нанесли удары в Ливии в ответ на нападение на христиан-коптов Политика, 00:11 В Британии арестовали 44-летнего мужчину по делу о теракте в Манчестере Политика, Вчера, 23:52 МВД прокомментировало задержание читавшего стихи в районе Арбата ребенка Общество, Вчера, 23:42 Lockheed Martin опубликовала видео первого полета гражданского Hercules Технологии и медиа, Вчера, 23:09 Алексей Учитель не почувствовал давления на себя со стороны государства Общество, Вчера, 22:30 Правительство вместо запланированной экономии увеличит расходы бюджета Экономика, Вчера, 22:04 Группе «Иванушки International» запретили въезд на Украину Общество, Вчера, 21:57 Компания Абрамовича продаст свою украинскую «дочку» за $110 млн Бизнес, Вчера, 21:38 Полиция завела дело из-за стрельбы по автомобилю на Киевском шоссе Общество, Вчера, 21:35 После футбольного матча в Сочи МВД внесло в черный список 54 болельщика Общество, Вчера, 21:34 Лауреатами Новой Пушкинской премии стали поэт Жданов и художник Мессерер Общество, Вчера, 21:07 Пытавшийся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмен обжаловал арест Бизнес, Вчера, 20:58 ВАК сохранил докторскую степень помощника секретаря Совбеза России Общество, Вчера, 20:54
Facebook и Google попросили конгресс изменить закон о слежке в интернете
Материалы по теме Сноуден попросил отпустить обвиненного в призывах к терроризму математика Сноуден прокомментировал возможную причастность АНБ к хакерской атаке
06:14
Наталья Демченко
Facebook и Google попросили конгресс изменить закон о слежке в интернете
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Более 20-ти ведущих IT-компаний США, среди которых Google, Amazon и Facebook, обратились в конгресс США с просьбой изменить формулировки закона, который определяет правила сбора персональных данных пользователей

Ведущие технологические компании США, такие как Facebook, Google, Amazon, Cisco, Twitter и Microsoft, обратились в конгресс США с просьбой изменить формулировки закона, в котором регламентируются принципы сбора спецслужбами США данных пользователей сети интернет. ​Письмо, подписанное более чем 20 ведущими компаниями, опубликовало популярное  издание The Verge, которое специализируется на освещении новостей из мира технологий.

Компании предлагают ужесточить надзор за деятельностью АНБ США, которое использует программу PRISM для сбора данных пользователей — обеспечить большую прозрачность в отношении того, какие данные собираются, а также ограничить их объем. Кроме того, говорится в письме, каждый запрос на получение персональных данных пользователей должен сопровождаться «судебным надзором».

Таким образом, говорится в письме,компании выражают поддержку реформе закона 2008 года, который служит правовой основой для работы программы PRISM (FISA Amendments Act of 2008).

О том, что АНБ использует программу по сбору персональных данных под кодовым названием PRISM, впервые рассказал экс-сотрудник агентства Эдвард Сноуден. Согласно информации, которую раскрыл Сноуден, спецслужбы США могут с помощью PRISM массово собирать данные пользователей, в том числе телефонные переговоры и электронные сообщения, просматривать видео и фотографии и отслеживать пересылаемые файлы.

Из-за раскрытия этой информации, Сноуден в настоящее время скрывается от властей США. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в России на три года. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже, по каждой из которых ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Письмо направлено в юридический комитет Палаты представителей Конгресса США, указывает издание. 

Теги
слежка в интернете
Другие материалы РБК
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
Разоблачен популярный миф о загаре и защите от солнца
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку