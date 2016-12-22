Россия поучаствует в миллиардных вложениях в саудовский «город будущего»

Российский фонд прямых инвестиций примет участие в проекте инновационного города на берегу Красного моря, о котором говорил принц Саудовской Аравии. Инвестиции, по словам главы РФПИ, могут составить несколько миллиардов долларов

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О планах РФПИ выступать в качестве соинвестора в инновационный город Neom вместе с другими международными фондами заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, передает ТАСС. «Мы также намерены привлекать к созданию города ведущие российские компании, способствуя тем самым высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока», — рассказал Дмитриев журналистам.

Он уточнил, что речь идет об инвестициях в несколько миллиардов долларов. Привлекать к инвестициям в проект РФПИ намерен те российские компании, которые работают в сфере солнечной энергетики, здравоохранения, технологий искусственного интеллекта, а также портовой инфраструктуры. К работе также планируется привлечь ведущие российские университеты. «Мы привезем сюда наших ключевых людей уже в следующем месяце для того, чтобы начать работу над проектом», — сказал глава РФПИ.

Видео: Discover neom / YouTube

Neom может стать хабом для экспорта российской сельхозпродукции на Ближний Восток, уверен Дмитриев. Кроме того, по мнению Дмитриева, в городе Neom может быть применен высокоскоростной поезд Hyperloop One (РФПИ является одним из соинвесторов проекта).

На этой неделе в ходе проходящего в Эр-Рияде бизнес-форума наследник саудовского престола Мухаммед бен Сальман рассказал о планах построить инновационный город на берегу Красного моря. Руководить строительством города будет экс-глава Siemens и Alcoa Клаус Кляйнфельд. Площадь Neom составит 25 тыс. кв. км, а общие инвестиции в проект со стороны правительства, саудовского суверенного инвестфонда Publuc Investment Fund (PIF), а также местных и международных инвесторов должны составить порядка $500 млрд. Реализация проекта станет частью стратегии развития Саудовской Аравии Vision-2030, которая должна помочь ближневосточному королевству снизить зависимость от нефтяных цен.

В городе Neom приоритет будет отдан инновационным отраслям экономики (цифровым технологиям, «чистой» энергетике, биотехнологиям и т.д.), а также будет широко применяться робототехника. В проекте будет участвовать известный венчурный инвестор Масаёси Сон (глава японской компании SoftBank).