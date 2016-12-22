Фирма с Бермуд заявила клиентам о возможном повторении «панамского досье»

Зарегистрированная на Бермудских островах фирма Appleby начала предупреждать своих клиентов о возможном раскрытии данных об их офшорах. Это позволит им подготовиться к публикациям наподобие прошлогоднего «панамского досье»

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Как сообщает газета The Telegraph, юридическая фирма Appleby, связанная с многочисленным офшорами на Бермудских, Виргинских, Каймановых островах, а также на островах Мэн и Гернси, в настоящее время оповещает клиентов, данные которых могли быть в прошлом году похищены хакерами. Издание полагает, что информация о спрятанных в офшорах деньгах может быть обнародована в ближайшее время.

Telegraph отмечает, что предупреждение Appleby позволит ее клиентам, среди которых могут быть богатейшие граждане Великобритании, подготовить юридическую защиту и нанять PR-компании для защиты своей репутации.

Газета указывает, что обнародование данных об офшорах Appleby может произойти всего через полтора года после публикации Международным консорциумом журналистов документов, украденных хакерами в панамской фирме Mossack Fonseca. Тогда в материалах фигурировали многие известные люди, в том числе виолончелист Сергей Ролдугин, футболист Лионель Месси, кинорежиссер Педро Альмодовар, дизайнер Валентино Гарвани. Среди политиков, упомянутых в материалах, были президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Исландии Давид Гуннлаугсон, глава правительства Пакистана Наваз Шариф, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Впрочем, собеседник издания в финансовой сфере считает, что повторения скандала масштаба «панамского досье» не будет. По его словам, хотя Бермуды и являются «налоговым раем», работающие на принадлежащих Великобритании островах компании должны сообщать о своих бенефициарах. А это значит, что их услугами не будут пользоваться те, кто желает спрятать доходы. При этом собеседник газеты признал, что «Великобритания вряд ли знает все, что происходит на Бермудах».

По данным компании Chambers and Partners, которая составляет рейтинги юридических компаний, среди клиентов Appleby есть крупные финансовые компании, международные корпорации, а также состоятельные частные клиенты.

О том, что хакеры могли похитить данные Appleby в 2016 году, стало известно накануне. Компания признала этот факт и заверила, что с тех пор предприняла меры для защиты данных.