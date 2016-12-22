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Фирма с Бермуд заявила клиентам о возможном повторении «панамского досье»
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Фирма с Бермуд заявила клиентам о возможном повторении «панамского досье»
Бизнес, 11:40
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Фирма с Бермуд заявила клиентам о возможном повторении «панамского досье»
Зарегистрированная на Бермудских островах фирма Appleby начала предупреждать своих клиентов о возможном раскрытии данных об их офшорах. Это позволит им подготовиться к публикациям наподобие прошлогоднего «панамского досье»
Фото: Global Look Press

Как сообщает газета The Telegraph, юридическая фирма Appleby, связанная с многочисленным офшорами на Бермудских, Виргинских, Каймановых островах, а также на островах Мэн и Гернси, в настоящее время оповещает клиентов, данные которых могли быть в прошлом году похищены хакерами. Издание полагает, что информация о спрятанных в офшорах деньгах может быть обнародована в ближайшее время.

Telegraph отмечает, что предупреждение Appleby позволит ее клиентам, среди которых могут быть богатейшие граждане Великобритании, подготовить юридическую защиту и нанять PR-компании для защиты своей репутации.

Газета указывает, что обнародование данных об офшорах Appleby может произойти всего через полтора года после публикации Международным консорциумом журналистов документов, украденных хакерами в панамской фирме Mossack Fonseca. Тогда в материалах фигурировали многие известные люди, в том числе виолончелист Сергей Ролдугин, футболист Лионель Месси, кинорежиссер Педро Альмодовар, дизайнер Валентино Гарвани. Среди политиков, упомянутых в материалах, были президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Исландии Давид Гуннлаугсон, глава правительства Пакистана Наваз Шариф, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

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Впрочем, собеседник издания в финансовой сфере считает, что повторения скандала масштаба «панамского досье» не будет. По его словам, хотя Бермуды и являются «налоговым раем», работающие на принадлежащих Великобритании островах компании должны сообщать о своих бенефициарах. А это значит, что их услугами не будут пользоваться те, кто желает спрятать доходы. При этом собеседник газеты признал, что «Великобритания вряд ли знает все, что происходит на Бермудах».

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По данным компании Chambers and Partners, которая составляет рейтинги юридических компаний, среди клиентов Appleby есть крупные финансовые компании, международные корпорации, а также состоятельные частные клиенты.

О том, что хакеры могли похитить данные Appleby в 2016 году, стало известно накануне. Компания признала этот факт и заверила, что с тех пор предприняла меры для защиты данных.
Автор: Артем Филипенок.
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