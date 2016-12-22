IKEA извинилась перед китайцами за ролик про одинокую девушку

Компания IKEA извинилась за показанный в Китае рекламный ролик, который в азиатской стране назвали сексистским. Заявление компании на китайском и английских языках опубликовано в сервисе микроблогов Weibo. На это обратила внимание «Би-би-си».
В рекламном ролике женщина отчитывает свою дочь: «Если ты в следующий раз не приведешь домой молодого человека, больше не называй меня мамой!» После этого появляется опрятно одетый мужчина с белыми цветами, девушка называет его своим парнем. Ее родители мгновенно наводят порядок в квартире и украшают ее товарами из IKEA. Компания удалила рекламу со своих аккаунтов, но ролик разместили пользователи китайских стриминговых сервисов.
«Мы пытались показать в этой рекламе, как IKEA может помочь клиентам преобразить типичную гостиную в место для праздника без лишних усилий и по доступным ценам. Цель заключалась в том, чтобы сподвигнуть клиентов праздновать бытовые события в жизни», — говорится в сообщении IKEA.
«Би-би-си» пишет, что реклама IKEA спровоцировала горячие дискуссии в китайских соцсетях. Пользователи увидели в ролике дискриминацию по отношению к одиноким женщинам.
«Эту рекламу лучше не удалять, лучше крутить ее по большому экрану, чтобы среди ваших клиентов не осталось женщин», — прокомментировал запись IKEA в китайской соцсети один из пользователей.В июле скандал в Китае вызвал рекламный ролик Audi, в котором будущая свекровь осматривает невестку, а затем дает добро на свадьбу. После этого показывают автомобиль, а закадровый голос говорит: «Важные решения должны приниматься взвешенно». Затем зрителю предлагается пройти на страницу по продаже подержанных автомобилей Audi.