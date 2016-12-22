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Связанный с Потаниным фонд увеличил долю в розничной сети «Заодно»
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Связанный с Потаниным фонд увеличил долю в розничной сети «Заодно»
Бизнес, 19:55
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Связанный с Потаниным фонд увеличил долю в розничной сети «Заодно»
Фонд Winter Capital Partners, соинвестором которого выступает «Интеррос» Владимира Потанина, увеличил долю в сети дешевых товаров «Заодно». В кризис магазины фиксированных цен и дискаунтов не теряют популярности
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Фонд прямых инвестиций Winter Capital Partners (WCP), соинвестором которого является «Интеррос» Владимира Потанина, увеличил долю в розничной сети «Заодно» — с 50,64 до 81,4%. Это следует из данных кипрского реестра о структуре головной компании сети (Za Odno Limited). Увеличение пакета подтвердил исполнительный директор Winter Capital Advisors (консультант WCP) Михаил Дубнов.

WCP увеличил свою долю за счет увеличения уставного капитала Za Odno Limited и долей других акционеров. Так, доля кипрских Metritsio Holdings Limited после увеличения уставного капитала снизилась с 23,63 до 8,9%, Sternley Holdings Ltd — с 11,29 до 4,26%. Основатель KupiVip Оскар Хартманн и его отец Рихард Хартманн снизили свои доли более чем в два раза, до 4,26 и 0,61%. С Хартманном связаться не удалось.​

«Мы всегда говорили, что, если сеть будет продолжать показывать существенный коммерческий потенциал, мы будем наращивать свою долю, что, собственно, и произошло», — заметил Дубнов. От дополнительных комментариев он отказался.

Сеть «Заодно», созданная в 2014 году, специализируется на продаже недорогих товаров для дома. Сейчас компания управляет 122 магазинами в 20 регионах России. WCP стал инвестором компании в ноябре 2014 года, выкупив блокпакет, а к концу 2016-го довел свою долю до контрольной. «Ретейл давно привлек внимание группы «Интеррос» в качестве перспективного бизнес-направления, — пояснял в 2015 году РБК мотивы сделки представитель «Интерроса». — Компании потребительского сектора, работающие в доступном ценовом сегменте, будут активно развиваться в ближайшие годы. Сеть розничных магазинов с низкой фиксированной ценой «Заодно» — наша перспективная инвестиция».

Первоначальная концепция «Заодно» — это магазины «фиксированных цен», в которых продаются продукты, товары для дома, аксессуары в трех ценовых категориях — 45, 75 и 105 руб. Но сейчас, согласно сайту ретейлера, сеть отказалась от этой модели бизнеса: «Заодно» позиционирует себя как сеть товаров для дома по низким ценам. Ассортимент одного магазина «Заодно» составляет около 3 тыс. наименований товаров. К 2020 году компания анонсировала развитие до 750 точек. В августе сеть «Заодно» запустила еще один формат магазинов под брендом — Home Market, который специализируется только на непродовольственных товарах. При запуске компания заявляла, что если Home Market покажет свою эффективность, то некоторые магазины «Заодно» ожидает ребрендинг. Всего сейчас открыто 14 магазинов Home Market в Москве и Подмосковье.

Финансовые показали ООО «Заодно» не раскрывает. Ранее в «INFOLine Аналитика» оценивали выручку сети по итогам 2014 года на уровне 500 млн руб., в 2015 году — 1,3 млрд руб.

Куда еще инвестировал фонд WCP

WCP был создан в 2015 году по инициативе менеджеров «Интерроса», писал Forbes. Кроме сети «Заодно» в портфеле фонда также компании «Кидзания», производитель лекарств «Петровакс фарм», онлайн-кинотеатр ivi.ru, сервис записи ко врачу Docplanner, интернет-платформа для подержанных автомобилей Auto1.

«Заодно» планирует дальнейшую экспансию в регионы, говорится на сайте WCP. Инвестор сети, очевидно, видит перспективы развития этого сегмента в России, рассказывает партнер EY Юрий Макаров. По его словам, ретейлеры недорогих товаров для дома бурно развиваются за рубежом — это один из самых быстрорастущих форматов. По данным «РБК Исследования рынков», дискаунтеры остаются основным форматом сетевых магазинов в российской рознице — на них, по итогам 2016 года, приходится 35,2% рынка.

«Из-за кризиса формат магазинов фиксированных цен стал очень востребованным, открытие этого магазина притягивает на себя большой трафик, — отмечает гендиректор DNA Realty Антон Белых. — Это касается не только регионов, но и Москвы, где сейчас большая нехватка хозяйственных товаров. Ставки аренды для них сейчас снизились, собственники стали более уступчивыми. Их привлекают даже владельцы торговых центров».

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: «Заодно» , Владимир Потанин , «Интеррос»
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