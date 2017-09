Миноритарные акционеры ГАЗа обвинили Дерипаску в выводе 11,5 млрд руб.

Фонды под управлением Prosperity Capital обвиняют Олега Дерипаску в выводе 11,5 млрд руб. из подконтрольной ему группы ГАЗ с помощью схемы выдачи и погашения займов. Компания не платит дивиденды с 2008 года

Олег Дерипаска (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Три фонда под управлением Prosperity Capital Management (The Prosperity Cub Fund, The Prosperity Quest Fund и The Russian Prosperity Fund), которым принадлежит 6,86% в группе ГАЗ (входит в холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски), подали иск в суд Нижегородской области к владельцу компании и ее президенту Вадиму Сорокину. Миноритарные акционеры обвиняют Дерипаску в выводе 11,45 млрд руб. с помощью схемы займов, выданных связанным с конечным бенефициаром сторонам, а затем обесцененным, рассказал РБК представитель Prosperity Capital. Представитель группы ГАЗ назвал исковые претензии «надуманными и неправомерными».

«Компания уже многие годы не платит дивиденды, но в течение 2012–2014 годы выдавала многомиллиардные займы компаниям, связанным с основным владельцем, которые затем погасила», — пояснил представитель Prosperity Capital. Все это нашло отражение в публичной отчетности: так, в 2012 году группа ГАЗ выдала займы компаниям, контролируемым конечным акционером, на 4,4 млрд руб., в 2013 году — на 5,2 млрд руб. и в 2014 году — на 5,3 млрд руб. А в 2015 году начала списывать их: согласно отчетности, в этом году погашение займов на 3,4 млрд руб. было перенесено на неопределенный срок. В 2016 году на неопределенный срок перенесены займы на 2,3 млрд руб., а кроме того, компания признала убыток от обесценения выданных займов еще на 5,69 млрд руб.

Истцы рассматривают выдачу займов с последующим их обесценением как способ выплаты квазидивидендов в пользу основного акционера в обход выплат миноритариям и в обход ограничений по кредитным договорам с банком ВТБ и Сбербанком, говорит представитель Prosperity.

Представитель группы ГАЗ объяснил, что компания «выдавала займы с целью получения процентного дохода, который составит по данным кредитам в общей сложности несколько миллиардов рублей». По словам представителя компании, займы не были аннулированы и будут погашены: в отчетности по МСФО они отражены в резерве с учетом консервативной оценки долгосрочных финансовых вложений, которая действует на фоне негативных макроэкономических условий в отношении всех контрагентов — как связанных сторон, так и внешних поставщиков и партнеров. После изменения экономической ситуации резерв будет восстановлен, пообещал сотрудник пресс-службы ГАЗа.

Он напомнил, что Prosperity Capital уже подавал иск к компании в сентябре 2013 года, тогда фонд требовал взыскать с членов совета директоров ГАЗа более 650 млн руб., но суд отклонил это требование.

«Мы рассматриваем действия фонда Prosperity Capital как очередную атаку на ГАЗ на вымышленных основаниях, чтобы не только дестабилизировать деятельность крупнейшей российской автомобильной компании, являющейся работодателем для более 40 тыс. человек, но и реализовать их собственные корыстные интересы в пользу иностранных владельцев фонда Prosperity Capital», — заявил представитель ГАЗа.

Группа ГАЗ в 2016 году получила чистую прибыль по МСФО в 1,1 млрд руб. против убытка в 1,9 млрд руб. годом ранее и убытка в 2,1 млрд руб. по итогам 2014 года. ГАЗ выплачивала дивиденды только на привилегированные акции Последний раз компания платила дивиденды владельцам обыкновенных акций в 2008 году — за 2007 год, с 2012 года стала объявлять минимальные дивиденды на привилегированные акции.

Это не первая жалоба миноритариев на корпоративные действия компаний Дерипаски: недавно Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) проинформировала Лондонскую фондовую биржу (LSE) о выявленных ею нарушениях при процедуре обязательного выкупа акций у миноритариев одной из компаний холдинга En+.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин считает, что иск миноритариев ГАЗа может иметь судебную перспективу, учитывая последние тенденции развития корпоративного законодательства и судебной практики, связанные с ужесточением ответственности контролирующих компанию лиц как за ущерб нанесенный кредиторам, так и самой компании. Основной вопрос, по его мнению, заключается в доказательственной базе. Истцам необходимо будет доказать не только аффилированность заемщиков с основным акционером ГАЗа, но и факт нанесения этими действиями ущерба компании и/или миноритариям, а также желательно наличие нарушений закона при одобрении и проведении сделок.