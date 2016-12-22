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Google уступит рекламные места конкурентам в собственной поисковой выдаче
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Google уступит рекламные места конкурентам в собственной поисковой выдаче
Бизнес, 19:30
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Google уступит рекламные места конкурентам в собственной поисковой выдаче
Google создаст новое подразделение онлайн-покупок, которое будет функционировать в Европе отдельно от компании. Оно будет размещать рекламу в поисковике на собственные средства и конкурировать с другими рекламодателями
Фото: Darren Staples / Reuters

Новое подразделение будет конкурировать с другими компаниями за показы в результатах поисковой выдачи, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, осведомленных о ходе расследования структур ЕС в отношении компании. Компания пойдет на такой шаг, чтобы удовлетворить требованиям ЕС.

Один из собеседников издания пояснил, что изменения затронут панель с рекламой, расположенной вверху страницы с поисковой выдачей. Там отображаются фотографии товаров с гиперссылками на сайты магазинов. Конкуренты Google вроде портала Shopzilla смогут участвовать в тендерах на каждую из десяти таких ячеек с информацией о товарах. Новое подразделение Google также сможет в них участвовать, используя собственные средства. Кроме того, в новой выдаче будет указано название конкретного сервиса онлайн-покупок.

Европейская комиссия в конце июня оштрафовала компанию на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке: при поиске товаров через Google пользователю предлагались позиции из сервиса Google Shopping. Рейтинги конкурентов при этом занижались, из-за этого они отсутствовали на первой странице поисковой выдачи, установили в комиссии.

Кроме того, компания должна к 28 сентября внести изменения в результаты выдачи и показывать страницы конкурентов, в противном случае Google грозят ежедневные штрафы в размере 5% от суточной выручки.

Представитель Google в Брюсселе Эл Верни отказался от комментариев. Bloomberg отмечает, что изменения затронут только европейские версии сайта Google.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: реклама , Google , интернет-покупки
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