Roust сообщил о назначении нового генерального директора в России

Алкогольный холдинг Рустама Тарико Roust объявил о назначении нового гендиректора компании в России. Им стал Василен Цанов, имеющий, как следует из сообщения Roust, «20-летний опыт управления в области производства и реализации безалкогольных и алкогольных напитков».

В последние годы Цанов занимал должность управляющего директора Heineken в Белоруссии, до этого работал в Hoop ​ (крупный польский производитель прохладительных напитков) и CEDC.

В новой должности Цанов станет подчиняться гендиректору корпорации Roust Монзеру Елабраши и будет осуществлять в России стратегическое планирование и операционное управление всеми собственными и агентскими брендами, контролировать производство, финансы и маркетинг.

Ранее занимавший должность гендиректора «Руст Россия» Илья Блинов переведен на должность управляющего директора корпорации «Русский стандарт», в рамках которой будет отвечать за дальнейшее стратегическое развитие алкогольного бизнеса Roust.

Алкогольная группа Roust называет себя крупнейшим в Центральной и Восточной Европе производителем и дистрибьютором алкоголя. Среди брендов компании — «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент», «Журавли», Żubrowka. Продажи продукции Roust во всех странах за шесть месяцев 2017 года выросли на 11%, составив 12,5 млн девятилитровых коробов. При этом продажи в России увеличились на 29,4% (без учета слабоалкогольных напитков), достигнув 2,7 млн коробов.

Как ранее писал РБК, в 2016 году группа не показала положительной динамики и осталась на третьем месте по объемам производства водки в России после «Татспиртпрома» и Beluga (экс-«Синергия»).