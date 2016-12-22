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Онлайн-сервисы приостановили продажу билетов на рейсы «ВИМ-Авиа»
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Онлайн-сервисы приостановили продажу билетов на рейсы «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 16:10
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Онлайн-сервисы приостановили продажу билетов на рейсы «ВИМ-Авиа»
Крупные онлайн-сервисы бронирования ограничили продажу билетов авиакомпании, билет на рейс также нельзя забронировать на официальном сайте «ВИМ-Авиа». Минтранс ранее приостановил полеты ее чартеров
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Туристический сервис Aviasales закрыл доступ к билетам авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщил РБК PR-директор туристического поисковика Янис Дзенис. «Несмотря на сворачивание лишь чартерной цепочки и возможный перевод рейсов во Внуково, мы считаем необходимым ограничить дистрибуцию билетов, чтобы пользователи сервиса не столкнулись с вынужденными отменами, возвратами и задержками рейсов», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

По словам Дзениса, ситуация с «ВИМ-Авиа» «может затронуть около тысячи пользователей сервиса». «Служба поддержки Aviasales готова помочь пассажирам, которые столкнулись с последствиями кризиса», — добавил он. 

В данный момент доступ к ресурсам авиакомпании "ВИМ-Авиа" централизовано закрыт, заявила РБК руководитель департамента авиабизнеса Anywayanyday Анна Рубан. «Невозможно ни продать, ни вернуть билеты. Агенты составляют списки билетов, по которым клиенты не могут улететь, далее документы будут отправлены в ТКП (Транспортная клиринговая палата) согласно инструкции», - пояснила Рубан. 

«ВИМ-Авиа» самостоятельно закрыла продажи на рейсы в понедельник около полуночи, заявил РБК генеральный директор OZON.travel Дмитрий Яковлев. «ВИМ-Авиа» всегда сами занимаются работой по пересадке пассажиров, другими словами, они достаточно ответственно подходят к вопросам доставки пассажиров, как ни странно это звучит при их репутации в информационном поле», — сообщил Яковлев. По его словам, ситуация с «ВИМ-Авиа» может затронуть «около 60 тыс. пассажиров регулярных рейсов». «Это люди, у которых в настоящий момент на руках есть билеты на регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» с датой перелета в будущем, то есть это не одномоментно испытывающие проблемы пассажиры, и время их всех пересадить на другие рейсы «ВИМ-Авиа» или рейсы других авиакомпаний есть», — добавил Яковлев. 

Сервис путешествий OneTwoTrip приостановил продажу билетов «ВИМ-авиа» до получения новой официальной информации, сообщил РБК PR-директор сервиса путешествий OneTwoTrip Артур Большаков. «Мы настоятельно советуем пассажирам, имеющим на руках билеты «ВИМ-Авиа», ждать официальной информации и следовать инструкциям от авиакомпании или агента, в зависимости от того, где они приобрели авиабилеты», — советует он.

При попытке забронировать билеты на официальном сайте компании портал сообщает об отсутствии рейсов, удовлетворяющих заданным условиям, вне зависимости от пунктов вылета и назначения и даты полета.

Авиакомпания объявила о прекращении чартерных рейсов вечером в понедельник, 25 сентября, после нескольких месяцев проблем с задержками вылетов. В «ВИМ-Авиа» заявили, что не могут больше осуществлять полеты без дополнительного финансирования.

Глава Минтранса заявил о «бессмысленности» господдержки «ВИМ-Авиа»
Бизнес

Компания также анонсировала планы ввести внешнее управление из-за сложившейся экономической ситуации. «Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах», — сообщили в «ВИМ-Авиа».

В Федеральном агентстве по туризму организовали оперативный штаб с целью помочь клиентам «ВИМ-Авиа» с возвращением домой. Власти сотрудничают с туроператорами, чтобы составить список туристов, которые должны были лететь рейсами компании. В авиакомпании UTair позднее сообщили, что ведомство обратилось к ней и к Azur Air по вопросу перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа».

По состоянию на 25 сентября компания выполняла рейсы по 16 международным направлениям.
Авторы: Сергей Витько, Любовь Алтухова, Екатерина Костина.
При участии: Андрей Гатинский, Екатерина Костина, Любовь Алтухова.
Теги: Авиабилеты , «ВИМ-Авиа»
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Глава Минтранса заявил о «бессмысленности» господдержки «ВИМ-Авиа» Бизнес
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