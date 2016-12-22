Второй по величине алмаз в истории продали за $53 млн

Самый большой алмаз, который удалось добыть за последние сто лет, никто не покупал в течение года. В итоге его продали по цене в $53 млн, меньшей чем стоят алмазы меньших размеров

Юриллиант Lesedi La Rona (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Lucara Diamond Corp. продала алмаз Lesedi La Rona весом 1,109 карат за $53 млн, то есть по цене в $47 тыс. за карат. Покупателем стала компания Graff Diamonds. Об этом сообщает Bloomberg.

Lesedi La Rona (переводится с языка тсвана Ботсваны как «Наш свет») был добыт на руднике Карове на месторождении в Ботсваны в ноябре 2015 года. Это второй по величине алмаз в истории.

Несмотря на то, что проданный алмаз значительно больше другого ценного камня компании — бриллианта Constellation весом 813 карат, последний был продан за $63 млн, или $77,5 тыс. за карат.

Как отмечает Bloomberg, продажа «Наш свет» это хороший пример того, что размер алмаза не самый важный показатель при формировании его цены.

Такой камень сложнее высекать, а его не цвет не так хорош, как у меньшего по размерам камня Constellation. Алмаз не удавалось продать в течение года. BMO Capital Markets ранее оценивала его возможную сумму сделки в $75 млн.

«Если вы примите во внимание потенциальные последствия, риск, который покупатель берет на себя, станет понятно, почему он не был самым простым товаром для продажи», — сказал гендиректор Lucara Diamond Corp Вильям Лэмб.

Алмаз размером почти с теннисный мяч является вторым по весу в мире. Самый большой камень Куллинан-I был добыт в Южной Африке в 1905 году, его вес составил 3,160 карат. Алмаз был разрезан на «Большую звезду Африки» и «Малую звезду Африки» для королевской коллекции драгоценностей Великобритании.​