Росавиация начала отбор авиакомпаний для перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа»

По данным источника РБК, во вторник в зарубежных аэропортах остаются 2 тыс. человек с билетами на самолеты «ВИМ-Авиа». Росавиация начала отбор авиакомпаний, которые перевезут пассажиров авиакомпании

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Оперативный штаб Росавиации ведет отбор авиакомпаний, которые займутся перевозкой пассажиров остановившей полеты «ВИМ-Авиа», рассказал РБК заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток.

Проверку компании «ВИМ-Авиа» проводит Росавиация, которая занимается вопросами организации полетов, подчеркнул Черток. «В настоящее время подбираются компании, которые будут задействованы в перевозке пассажиров», — сказал он.

Также, по словам замглавы Ространснадзора, следственные органы проверяют факты задержки выплаты заработной платы внутри компании «ВИМ-Авиа».

По словам Чертока, «ВИМ-Авиа» относится к третьей группе, куда входят компании с финансовыми рисками, согласно оценке финансового состояния, сделанной Росавиацией.

«Каждые полгода Росавиация делает финансовую оценку авиаперевозчиков, в соответствии с системой сертификации эксплуатантов. Это происходит согласно федеральным авиационным правилам. «ВИМ-Авиа» входит в третью группу, куда относятся компании с временными проблемами», — сообщил Черток РБК. Самая последняя группа — это четвертая, куда относятся компании, находящиеся в предбанкротном состоянии, к ним необходимо применять меры по ограничению сертификатов.

Источник, близкий к Минтрансу, сообщил РБК, что по состоянию на 10.30 по московскому времени 26 сентября в связи с прекращением деятельности «ВИМ-Авиа» отменены более 20 регулярных и 10 чартерных рейсов из 3 городов России и 6 зарубежных стран (Болгария, Испания, Италия, Греция, Турция, Кипр). По данным АТОР и Ростуризма в аэропортах зарубежных стран остаются более 2000 человек. Всего авиакомпания взяла обязательства о перевозке около 200 тыс. пассажиров до конца года.

«Подготовлены и направляются письма (через МИД РФ) в адрес посольских и консульских учреждений на территориях этих стран, — говорит источник РБК. — В Национальном центре создана совместная оперативная группа МЧС России. Организовано взаимодействие и направлены представители в Оперативный штаб АТОР и Росавиации. Во всех аэропортах вылета на территории России организована работа МЧС».​

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