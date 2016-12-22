Компания Абрамовича продаст свою украинскую «дочку» за $110 млн

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Evraz нашел покупателя на один из своих украинских активов. Группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского согласилась купить шахты по добыче железной руды за $110 млн

Горно-металлургическая компания Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера договорилась о продаже украинского производителя железной руды «Евраз Сухая Балка» группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского за $110 млн, говорится в сообщении компании. Сумма сделки может быть скорректирована «с учетом актуальных данных по рабочему капиталу и долгу предприятия», сообщает компания. Полученные средства пойдут на снижение долговой нагрузки Evraz.

Сделка структурирована таким образом, что первоначальный взнос в размере $25 млн DCH должна выплатить в течение двух дней после подписания соглашения. Оставшуюся сумму компания перечислит до 31 декабря 2017 года.

«Евраз Сухая Балка» добывает руду закрытым способом на двух шахтах, в прошлом году компания произвела около 2,6 млн т аглоруды. В середине мая на шахтах прошла волна забастовок, пока администрация не согласилась поднять шахтерам зарплату на 20% с 19 мая.

Александр Ярославский — один из богатейших людей Украины. По информации украинского Forbes, его состояние по данным на май 2017 года оценивается в $721 млн. В 1990 году он основал УкрСиббанк, один из крупнейших украинских банков, который впоследствии продал французскому BNP Paribas. Активов по добыче полезных ископаемых в группе DCH нет, ее бизнес-интересы фокусировались на финансовой сфере, девелопменте, машиностроении, транспорте. В последнее время Ярославский выкупил несколько крупных активов у россиян: в апреле прошлого года он купил Харьковский тракторный завод и страховую компанию «ИНГО-Украина» у Олега Дерипаски, в мае этого года договорился о приобретении Проминвестбанка у ВЭБа.

Evraz купил ряд активов в горно-металлургическом комплексе Украины у бывших акционеров Приватбанка в 2007 году. Но после того как между Россией и Украиной разразился военный конфликт, компания последовательно избавляется от украинских предприятий. В 2015 году компания продала Днепродзержинский коксохимический завод группе «Метинвест» Рината Ахметова, в 2016 году подписала соглашение с неназванным покупателем о продаже другого коксохимического предприятия — «Evraz Южкокс». Помимо «Сухой Балки» и «Evraz Южкокс», на Украине Evraz владеет заводом «ЕВРАЗ Днепровский МЗ», а акционерам компании принадлежит около 50% акций «Южный ГОК».