Heineken зафиксировал рост продаж пива в России на двузначную величину

Пивоваренная компания Heineken опубликовала отчет о результатах работы за девять месяцев 2017 года. В частности, в отчете говорится, что в России объем продаж «увеличился на двузначную величину» за счет бренда Heineken и недавнего запуска в экономсегменте. Как пояснили РБК в компании, речь идет о брендах «Жигулевское 1978», «Бочкарев Чешское».

Конкретную цифру роста в России в компании не назвали, но отметили, что за девять месяцев 2017 года объем продаж бренда Heineken в физическом выражении увеличился на 3,4% — этому способствовали рынки России, Бразилии, ЮАР и Мексики. Рост продаж в этих странах позволил компенсировать сокращение объемов в США, Франции, Нидерландах и Китае, говорится в отчете.

Увеличение объема продаж — позитивный тренд для рынка пива в России, который неуклонно падает семь лет подряд. По данным Росстата, в этом году рынок продолжил снижение: за семь месяцев 2017 года пивоваренные заводы России выпустили 424 млн дал пива, что почти на 8% меньше показателя годом ранее.

Другие крупные игроки пивоваренного рынка свои данные по итогам работы за девять месяцев пока не опубликовали. Ранее пивоваренная компания «Балтика» сообщала, что по итогам первого полугодия 2017 года российский рынок пива снизился на 5% в натуральном выражении, а продажи Carlsberg Group (куда входит «Балтика») в Восточной Европе (в том числе на российском рынке) снизились на 9%. Негативную динамику в компании объясняли ограничениями на большую ПЭТ-тару (объемом больше 1,5 л) и плохой погодой. Как отмечали в компании, для адаптации к изменениям на рынке «Балтика» скорректировала свою ценовую политику с целью роста рынка в стоимостном измерении. «Некоторые конкуренты выбрали стратегию, нацеленную на увеличение объемов», — отмечали в компании.