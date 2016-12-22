Китайский девелопер заинтересовался долей в O1 Properties Бориса Минца

Новым акционером O1 Properties может стать China Vanke, входящая в рейтинг Fortune Global 500. Она, как утверждают источники РБК, готова приобрести контрольный пакет в российской компании с портфелем стоимостью $4,24 млрд

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

O1 Properties Бориса Минца сейчас проходит due diligence, по итогам которого может быть продана доля в компании. Об этом РБК рассказал представитель одной из международных консалтинговых компаний на рынке коммерческой недвижимости.

Претендент на покупку доли в O1 Properties — китайская инвестиционно-девелоперская компания China Vanke, утверждают еще три источника РБК в консалтинговых и инвестиционных компаниях. По их данным, если несколько месяцев назад шла речь о покупке миноритарной доли, то сейчас — уже о контрольном пакете. О том, что О1 обсуждает продажу доли с неназванным китайским инвестором, 19 сентября сообщило агентство Reuters.

В О1 Properties официально не подтвердили и не опровергли факт переговоров с China Vanke. «К нам как к эксперту и лидеру рынка обращаются разные компании, в том числе иностранные инвесторы, рассматривающие возможность инвестиций на российском рынке, — сказал представитель O1 Properties. — В то же время о конкретных сделках на данный момент речи не идет».

В China Vanke не ответили на вопросы РБК.

O1 Properties специализируется на инвестициях в офисные здания класса А. Среди принадлежащих компании объектов — бизнес-центры «Белая площадь» у Белорусского вокзала; Lighthouse, «Аврора» и Vivaldi у Павелецкого вокзала; «Легенда» на Трубной площади. Общая площадь объектов в собственности и под управлением O1 составляет 743 тыс. кв. м, из них в аренду сдается 584 тыс. кв. м.

Основным акционером O1 Properties является O1 Group Бориса Минца (занимает в последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» 72-е место с состоянием $1,3 млрд). Ей, по данным на сентябрь 2017 года, принадлежит 71,02% O1 Properties. Еще 12,76% — у группы ИСТ Александра Несиса (42-е место в рейтинге в том же рейтинге Forbes с состоянием $2,4 млрд). Других акционеров сейчас компания не раскрывает. В опубликованной на сайте O1 Properties презентации указано, что по состоянию на июнь 2016 года миноритариями компании являлись, в частности, Goldman Sachs (9,6%) и топ-менеджмент (0,9%). В начале 2016 года O1 Properties сообщала, что 5,88% получили владельцы Forum Properties Андрей Баринский и Владимир Зубрилин.

Борис Минц (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Стоимость всех принадлежащих O1 Properties объектов по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет $4,24 млрд, указано в материалах компании. При этом долг компании достигает $2,78 млрд, из них около $980 млн — перед Сбербанком.

Именно Сбербанк «привел» China Vanke к О1, утверждает один из собеседников РБК. Источник в топ-менеджменте О1 эту информацию опровергает. В пресс-службе Сбербанка не стали комментировать «слухи, относящиеся к клиентам банка», отметив лишь, что Сбербанк и O1 объединяют «долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения».

Созданная в 1984 году China Vanke в рейтинге крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune занимает сейчас 307-е место. По итогам 2016 года ее выручка составила $34,7 млрд, прибыль — $3,2 млрд. Капитализация на фондовой бирже Шэньчжэня в понедельник, 25 сентября, равнялась 281,6 млрд юаней ($42,7 млрд).

До сих пор об интересе China Vanke к российскому рынку коммерческой недвижимости ничего известно не было.

«Если сделка состоится, то для китайской компании это будет уникальной возможностью войти на российский рынок высокачественной офисной недвижимости, а O1 получит надежного финансового партнера для дальнейшего развития», — полагает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.