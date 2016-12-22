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«Газпром» лишил ExxonMobil лидерства в рейтинге энергетических компаний
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«Газпром» лишил ExxonMobil лидерства в рейтинге энергетических компаний
Бизнес, 12:29
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«Газпром» лишил ExxonMobil лидерства в рейтинге энергетических компаний
ExxonMobil уступила первое место в рейтинге Platts Top 250 после 12 лет лидерства и откатилась сразу на девятое место. «Газпром» годом ранее занимал третье место
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российский газовый концерн «Газпром» сместил ExxonMobil с первого места в глобальном рейтинге энергетических компаний S&P Platts Top 250 за 2017 год. Лишившись статуса лидера, который она удерживала в течение предыдущих 12 лет, американская компания откатилась на девятое место.

Поднявшийся на первое место в общем рейтинге «Газпром», по данным Platts, занимает среди энергетических компаний мира первое место по прибыли ($16,7 млрд), пятое — по стоимости активов (примерно $297 млрд), седьмое место по выручке ($107,2 млрд) и 41-е — по доходности на инвестированный капитал (7%).

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

В рейтинге Platts Top 250 за 2016 год «Газпром» занимал третье место, и по числу завоеванных позиций его подъем оказался далеко не самым впечатляющим. Так, немецкий холдинг E.ON за год взлетел сразу со 114-го на второе место. Более чем на сто позиций в рейтинге также поднялись британская Centrica (с 156-й на 15-ю строчку), бразильская Eletrobras (с 193-й на 47-ю) и американская CenterPoint Energy (с 220-го на 105-е место).

Всего в рейтинг вошло 12 российских компаний. ЛУКОЙЛ занял шестое место, «Транснефть» — 14-е, «Роснефть» — 22-е место, НОВАТЭК — 44-е, «Татнефть» — 46-е место, «Россети» — 56-е, «Башнефть» — 75-е место, «Интер РАО» — 68-е, «РусГидро» — 91-е место, «Сургутнефтегаз» — 165-е и Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) — 243-е место.

По словам редактора рейтинга Platts Top 250 Венди Уэллс, главным трендом в 2017 году считается именно «взлет» энергоснабжающих и трубопроводных компаний. В свою очередь, аналитик S&P Global Platts Харри Уэбер отмечает, что «повышение» в рейтинге энергоснабжающих компаний и трубопроводных операторов объясняется тем, что в период «геополитических потрясений» и высокой волатильности цен на сырьевые товары они воздерживались от авантюр и работы на высокорисковых территориях.

Большинство наиболее быстро продвигавшихся в рейтинге компаний, по словам Уэбера, имеют диверсифицированную структуру бизнеса, обеспечивая поставки электроэнергии и природного газа не только промышленности, но и коммунальным предприятиям и частным клиентам.

«Большинство электроэнергетических компаний, доминирующих в списке мировых лидеров, в основном работает на регулируемых или финансово поддерживаемых властями рынках. Это дает им преимущество, поскольку их доходы менее зависят от колебаний цен на нефть и газ», — пояснил эксперт.

Автор: Евгений Калюков.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: ExxonMobil , «Газпром» , S&P Global Platts
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