Шишханов допустил переход «Интеко» под контроль ЦБ

Входящие в группу «Сафмар» девелоперские компании «А101» и «Интеко» могут перейти под контроль ЦБ. Они связаны с «Бинбанком», который санируется Банком России

Фото: Александр Вайнштейн / «Коммерсантъ»

Банк России может получить под контроль девелоперскую компанию «Интеко» и часть компании «А101 Девелопмент». Об этом в интервью «Ведомостям» заявил основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов.

«Я отдаю все свои доли, покупку которых финансировал, в том числе и за счет Бинбанка», — рассказал Шишханов. Он не сказал, сколько было потрачено на покупку «Интеко» и «А101». Представитель Центробанка сообщил газете, что переговоры ведутся, «но говорить про детали рано».

Микаил Шишханов совместно с «Сбербанк инвестиции» приобрел «Интеко» у Елены Батуриной в 2011 году. «Сбербанк» получил 5% в «Интеко», сумма сделка оценивалась в $200 млн и долг в $1 млрд. «Интеко» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) в 2016 году выбыла из десятки крупнейших девелоперов России. Сейчас у компании 12 проектов в стадии строительства и продаж в Москве — около 630 000 кв. м, в регионах — около 2 млн кв. м. По данным «СПАРК-Интерфакс» в 2016 году выручка «Интеко» составила 8 млрд руб., чистая прибыль 4,9 млрд руб.

По словам управляющего партнера Colliers International Николая Казанского, «на пике своей эффективности «Интеко» оценивалась в $1,2 млрд, но сегодня речи о такой стоимости идти не может».

В 2015 году группа «Сафмар» (тогда называлась «БИН») приобрела компанию «А101 Девелопмент у экс-сенатора Вадима Мошковича. Гуцериев говорил, что покупка актива обошлась в $800 млн. После заключения сделки «Сафмар» стала крупнешийм землевладельцем Новой Москвы, компании перешли участки площадью около 2440 га.

Банк России 21 сентября объявил о санации Бинбанка и Рост Банка через Фонд консолидации банковского сектора. На время санации будут приостановлены полномочия акционеров, которые восстановятся после завершения процедуры, но 75% акций отойдет ЦБ. Регулятор оценивал потребность в докапитализации Бинбанка в 250–350 млрд руб

«К Бинбанку присоединяются активы, которые ЦБ, вероятно, считает тесно связанными с бизнесом банка», — предположил в разговоре с «Ведомостями» директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.По словам Шишханова, в Бинбанк может быть заведено 45–49% «А101 девелопмента»,.