«ВИМ-Авиа» обратилась в правительство за господдержкой

Компания «ВИМ-Авиа» на прошлой неделе обратилась в правительство за государственной поддержкой. Вопрос планируется решить в понедельник. До этого дня компании гарантировали заправку самолетов

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Как сообщает газета «Ведомости», у «ВИМ-Авиа» не хватает собственных средств на текущую деятельность. Это привело к тому, что базовый аэропорт — «Домодедово» — отказался обслуживать компанию в долг и заправлять ее самолеты топливом. Следствием этого стала задержка или отмена свыше десятка рейсов в конце минувшей недели.

При этом издание со ссылкой на представителя курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича Алию Самигулину указывают, что «ВИМ-Авиа» обратилась в правительство за госгарантиями по кредитам. Самигулина сообщила, что письмо авиакомпании ушло в Минтранс с предложением «проработать».

«Ведомости» указывают, что в общей сложности «ВИМ-Авиа» должна «Домодедово» около 500 млн руб. Как сообщил источник РБК в Росавиации, в выходные обслуживание самолетов было продолжено после предоставлений гарантий со стороны правительства Татарстана (именно в Татарстане зарегистрирована авиакомпания), однако аэропорт согласился предоставлять топливо лишь до понедельника 25 сентября.

В Министерстве транспорта России РБК сообщили, что ничего нового по ситуации вокруг «ВИМ-Авиа» сообщить не могут. Источник в «Домодедово» рассказал, что договоренность по заправке с авиакомпанией достигнута. Собеседник РБК при этом указал, что подобный инцидент с «ВИМ-Авиа» произошел не впервые.

Ожидается, что дальнейшая судьба «ВИМ-Авиа» будет решаться в понедельник на правительственном уровне.

23 сентября ситуацией вокруг задержки рейсов «ВИМ-Авиа» заинтересовался Следственный комитет России. Доследственную проверку поручил провести глава ведомства Александр Бастрыкин. Он «дал указание тщательно разобраться в причинах нарушения прав пассажиров и принять обоснованное процессуальное решение»

В тот же день глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что ведомство может лишить права летать за рубеж авиакомпании, допустившие многочисленные отмены и задержки рейсов. «Мы рассмотрим вопрос об отзыве разрешения на международные полеты, частоты у тех перевозчиков, которые недобросовестно относятся к своим пассажирам, отменяя или задерживая рейсы», — сказал он.