Синдикация кредита на покупку доли в «Роснефти» затормозила из-за санкций

Банк Intesa Sanpaolo испытывает проблемы при синдикации кредита на сумму €5,2 млрд, выданного на финансирование покупки Катаром и Glencore доли в «Роснефти». Причина — в новых санкциях США и обострении ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

О том, что итальянский банк Intesa Sanpaolo испытывает проблемы с синдикацией кредита, выданного суверенному инвестфонду Катара Qatar Investment Authority (QIA) и швейцарскому нефтетрейдеру Glencore, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в западных банках, в том числе из США и Франции. Причина, по которой банки не торопятся участвовать в синдикации, — в новых санкциях США и обострении отношений между Катаром и Саудовской Аравией, утверждают собеседники агентства.

О том, что Intesa начал синдицировать кредит на €5,2 млрд, выданный на покупку швейцарским трейдером и катарским фондом 19,5% в «Роснефти», стало известно в конце мая. Как сообщали источники Reuters и Bloomberg, к участию в синдикации до 50% кредита были приглашены 15 международных банков (российских среди них не было). Как отмечает Reuters, процесс синдикации кредита такого объема обычно занимает 4–6 недель и может пройти на несколько недель больше, поскольку речь идет о сделке на развивающемся рынке. Источники в банковских кругах говорят о том, что отделы контроля в банках оценивают новые санкции, введенные США против России.

«Новые санкции настолько масштабны, что они безусловно повлияют на все схожие сделки, в которых участвуют российские госкомпании», — говорит Reuters источник в лондонском банке, который был приглашен поучаствовать в синдикации кредита Intesa.

Еще одним фактором, тормозящим процесс, стало обострение отношений между Катаром и Саудовской Аравией. Теперь, как свидетельствуют источники Reuters, банки более острожны при работе со сделками, связанными с Катаром, поскольку не хотят ставить под угрозу свои связи с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива, которые обвиняют Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Среди банков, обеспокоенных этими рисками, Reuters называет Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Intesa отказался от комментариев Reuters.

Glencore и QIA завершили покупку 19,5% «Роснефти» в начале января 2017 года. Этим пакетом теперь владеет зарегистрированная в Сингапуре QHG Oil (ранее — QHG Shares), в которой доли Катара и Glencore распределены поровну. Швейцарский трейдер инвестировал в покупку доли в российской компании €300 млн, а QIA — €2,5 млрд. Российский бюджет получил от приватизации «Роснефти» €10,5 млрд (из них €300 млн — в виде дивидендов от держателя контрольного пакета «Роснефти», «Роснефтегаза»).