Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,46 58,98 EUR Нал. 70,20 69,57 USD Бирж. 59,15 -0,00 EUR Бирж. 69,82 -0,02 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,18 +0,00 ММВБ 1974,83 +0,07% РТС 1051,74 +0,17% Brent 52,35 +0,42% DJIA 21783,40 -0,13% Nasdaq 6271,33 -0,11% FTSE 7432,41 +0,34%
Синдикация кредита на покупку доли в «Роснефти» затормозила из-за санкций
Лента новостей
При нападении на мечеть в Афганистане погибли 14 человек 15:41, Общество Bloomberg назвал главу МЭР Орешкина «новым фаворитом Путина» 15:36, Политика СКР установил причину смерти дежурившего на месте убийства Немцова 15:29, Политика «Интерфакс» сообщил об убийстве депутата парламента Чечни 15:26, Политика Кадыров рассказал о спасении российских детей из Ирака 15:04, Общество В Австрии задержали девять входивших в ОПГ чеченцев-беженцев 15:03, Общество Телеканал НТВ назвал справедливым приговор напавшему на журналиста 14:58, Общество Синдикация кредита на покупку доли в «Роснефти» затормозила из-за санкций 14:56, Бизнес Рогозин объявил о переходе от «Протонов-М» к производству «Ангары» 14:52, Технологии и медиа Непогода привела с снижению производства вина во Франции на 17% 14:49, Экономика В Ростуризме заявили о вывозе туристов Ted Travel из Антальи 26 августа 14:42, Общество «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы 14:37, Спорт Глава Ростуризма попросил проверить Ted Travel из-за ее банкротства 14:27, Общество Глава Генштаба назвал ситуацию в Сирии в 2015 году опасной для России 14:18, Политика В зеленых поясах вокруг крупных городов разрешили строить дороги 14:15, Общество Галкин попросил ПФР не «тратить время» на маткапитал для Пугачевой 14:13, Общество Обувной ретейлер Kari откроет собственное производство 14:13, Бизнес Изобретателя Мадсена обвинили в надругательстве над останками журналистки 14:09, Общество «Росгосстрах» прокомментировал сообщения о возвращении Хачатурова 14:02, Бизнес ФАС проверит рассылку от лица сотрудника БКС писем о проверках «Открытия» 13:54, Финансы Напавшему в прямом эфире на журналиста НТВ мужчине дали 6 месяцев работ 13:44, Общество Минтранс проверит перевозчика после падения автобуса в Керченский пролив 13:37, Общество ФАС назвала «частным случаем» письмо УК «Альфа-Капитал» о четырех банках 13:18, Финансы Вычесть и умножить: сколько стоит подготовить первоклассника к школе 13:17, Общество  Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Маргариту Терехову 13:15, Общество СК Татарстана не увидел оскорбления чувств верующих в фотосессии в храме 13:00, Общество
Синдикация кредита на покупку доли в «Роснефти» затормозила из-за санкций
Бизнес, 14:56
0
Синдикация кредита на покупку доли в «Роснефти» затормозила из-за санкций
Банк Intesa Sanpaolo испытывает проблемы при синдикации кредита на сумму €5,2 млрд, выданного на финансирование покупки Катаром и Glencore доли в «Роснефти». Причина — в новых санкциях США и обострении ситуации на Ближнем Востоке
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

О том, что итальянский банк Intesa Sanpaolo испытывает проблемы с синдикацией кредита, выданного суверенному инвестфонду Катара Qatar Investment Authority (QIA) и швейцарскому нефтетрейдеру Glencore, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в западных банках, в том числе из США и Франции. Причина, по которой банки не торопятся участвовать в синдикации, — в новых санкциях США и обострении отношений между Катаром и Саудовской Аравией, утверждают собеседники агентства.

О том, что Intesa начал синдицировать кредит на €5,2 млрд, выданный на покупку швейцарским трейдером и катарским фондом 19,5% в «Роснефти», стало известно в конце мая. Как сообщали источники Reuters и Bloomberg, к участию в синдикации до 50% кредита были приглашены 15 международных банков (российских среди них не было). Как отмечает Reuters, процесс синдикации кредита такого объема обычно занимает 4–6 недель и может пройти на несколько недель больше, поскольку речь идет о сделке на развивающемся рынке. Источники в банковских кругах говорят о том, что отделы контроля в банках оценивают новые санкции, введенные США против России.

«Новые санкции настолько масштабны, что они безусловно повлияют на все схожие сделки, в которых участвуют российские госкомпании», — говорит Reuters источник в лондонском банке, который был приглашен поучаствовать в синдикации кредита Intesa.

Еще одним фактором, тормозящим процесс, стало обострение отношений между Катаром и Саудовской Аравией. Теперь, как свидетельствуют источники Reuters, банки более острожны при работе со сделками, связанными с Катаром, поскольку не хотят ставить под угрозу свои связи с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива, которые обвиняют Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Среди банков, обеспокоенных этими рисками, Reuters называет Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Intesa отказался от комментариев Reuters.

Glencore и QIA завершили покупку 19,5% «Роснефти» в начале января 2017 года. Этим пакетом теперь владеет зарегистрированная в Сингапуре QHG Oil (ранее — QHG Shares), в которой доли Катара и Glencore распределены поровну. Швейцарский трейдер инвестировал в покупку доли в российской компании €300 млн, а QIA — €2,5 млрд. Российский бюджет получил от приватизации «Роснефти» €10,5 млрд (из них €300 млн — в виде дивидендов от держателя контрольного пакета «Роснефти», «Роснефтегаза»).

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: «Роснефть» , синдикация
Главное
«Интерфакс» сообщил об убийстве депутата парламента Чечни Политика
Материалы по теме
В Intesa выразили готовность участвовать в приватизации «Совкомфлота» Бизнес
«Дочка» Intesa Sanpaolo сообщила о планах покупки активов в России Финансы
Intesa отказался от планов синдицировать кредит на покупку «Роснефти» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку