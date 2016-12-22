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Обувной ретейлер Kari откроет собственное производство
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Обувной ретейлер Kari откроет собственное производство
Бизнес, 14:13
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Обувной ретейлер Kari откроет собственное производство
Крупнейший продавец обуви в России сеть Kari построит первый собственный завод в России. После девальвации рубля российские фабрики способны конкурировать с китайским производством

Российский ретейлер Kari планирует открыть собственную фабрику по производству обуви. Это следует из данных ЕГРЮЛ и Роспатента. Планы компании подтвердил РБК генеральный директор будущей фабрики Виталий Чобану.

ООО «Тула Обувь», которая на 99% принадлежит Kari, была зарегистрирована в мае 2017 года, по данным ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности — производство обуви. Kari также подала заявку на товарный знак «Тульское Обувное Предприятие», следует из данных Роспатента. Основная часть обуви Kari производится в Китае, рассказывал основатель компании Игорь Яковлев в интервью «Секрету Фирмы».

Проект пока на стадии разработки, подчеркивает Чобану. По его словам, сейчас Kari подбирает площадку под строительство. У Чобану уже есть опыт в производстве обуви — до 2017 года он был заместителем гендиректора производственного подразделения группы «Брис-Босфор» — ООО «Ветанна» с фабрикой в Новороссийске.

Представители Kari и администрации Тульской области не ответили на запросы РБК.

Обувное Эльдорадо

Kari — крупнейший российский продавец обуви, основанный создателем и бывшим владельцем сети «Эльдорадо» Игорем Яковлевым. Яковлев продал все свои акции «Эльдорадо» чешской PPF в 2011. К тому моменту компания столкнулась с серьезными финансовыми проблемами: в 2008 году налоговая служба предъявила «Эльдорадо» претензии на 15 млрд руб., а кредиторы потребовали досрочного погашения. «Я могу заниматься либо ретейлом, либо ничем», — заявил Яковлев в 2013 году в интервью «Секрету Фирмы», объясняя решение запустить новую торговую сеть.

На февраль 2017 года сеть управляла 638 магазинами женской и мужской обуви Kari и 67 магазинами обуви для детей Kari Kids, по данным доклада «Розничные сети по продаже обуви 2017», подготовленного «РБК.Исследования». На Kari приходится 2,9% всего оборота российского рынка обуви (выручка Kari за 2016 год — 31,5 млдр руб.).

Kari стала лидером рынка после банкротства ее основного конкурента — сети «ЦентрОбувь», которая в последний раз была крупнейшей сетью по итогам 2015 года (тогда у нее было 1,5 тыс. точек). В 2012 году, когда Kari вышла на рынок, «ЦентрОбувь» был и самым быстрорастущим ретейлером. Однако Kari начала развиваться еще быстрее: в 2013 году выручка компании выросла на 782%, в 2014 — на 101%, в 2015 — на 37%, по данным «РБК. Исследования».

Появление сильного конкурента в лице Kari стало одной из причин финансовых проблем​ «ЦентрОбуви». «Несмотря на снижение продаж, сеть стремилась к лидерству на рынке, открывая все новые, не всегда рентабельные обувные салоны, вследствие чего пришлось прибегнуть к привлечению заемных средств», — замечают аналитики «РБК.Исследования рынков». В итоге между акционерами «ЦентрОбуви» возник конфликт. Сейчас компания признана банкротом, требования кредиторов составляют около 23,5 млрд руб., а один из акционеров Сергей Ломакин объявлен в федеральный розыск.

«ЦентрОбувь» — не единственный игрок рынка, который не выдержал кризиса в России. В 2016 году процедура банкротства была введена и в отношении Carlo Pazolini. Объем рынка обуви сокращается с 2014 года, примерно на 11% ежегодно. В 2016 году он составил 716,4 млрд руб.

Конкурент для Китая

В 2014-2016 годах объем импорта обуви в Россию сократился в полтора раза за два года, по данным «РБК.Исследования рынков». В 2016 году объем поставок составил около 180 тыс. тонн или $2,3 млрд. Основу импорта обуви всегда составляли поставки из Китая. Доля китайской обуви в общем объеме импорта в натуральном выражении составляла почти 75% в 2016 году. При этом в стоимостном выражении она занимает около 50%: это объясняется в том числе и низкой ценой обуви, произведенной в Китае.

«После девальвации рубля в 2014 году китайское производство больше не является столь серьезным конкурентом. Кроме того, заработные платы работников местной промышленности значительно выросли, таким образом, по цене китайская обувь сравнялась с российской при аналогичном или более низком качестве», — говорится в обзоре «РБК.Исследования рынков». Производство обуви в России по итогам 2016 года показало рост — на 5.4% в натуральном выражении, но еще не достигло докризисных показателей.

Пока производить в России не так выгодно, как в Китае, не согласен основатель второй крупнейшей сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов. Российский рабочий в год работает 1,7 тыс. часов, а китайский — 3 тыс., их продуктивность почти в два раза выше, поясняет Павлов. Кроме того, таможенные пошлины на обувь очень низкие, добавляет он. Производство в России может приносить выгоду только за счет государственных льгот и налоговых вычетов, заключает Павлов. Фабрика Zenden, например, находится в свободной экономической зоне в Крыму.

В Тульской области, где судя по названию и бренду компании, будет строить свою фабрику Kari, в 2016 году была открыта особая промышленная экономическая зона «Узловая», резиденты которой получает ряд налоговых льгот ​и льготы при аренде земельных участков. В этой зоне в Новомосковске уже расположен завод одного из крупнейших производителей бытовой химии и косметики Procter & Gamble, в июне 2017 года компания заявила о планах инвестировать в него еще 5 млрд руб.​

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: обувь , Игорь Яковлев , Kari
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