Обувной ретейлер Kari откроет собственное производство

Крупнейший продавец обуви в России сеть Kari построит первый собственный завод в России. После девальвации рубля российские фабрики способны конкурировать с китайским производством

Российский ретейлер Kari планирует открыть собственную фабрику по производству обуви. Это следует из данных ЕГРЮЛ и Роспатента. Планы компании подтвердил РБК генеральный директор будущей фабрики Виталий Чобану.

ООО «Тула Обувь», которая на 99% принадлежит Kari, была зарегистрирована в мае 2017 года, по данным ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности — производство обуви. Kari также подала заявку на товарный знак «Тульское Обувное Предприятие», следует из данных Роспатента. Основная часть обуви Kari производится в Китае, рассказывал основатель компании Игорь Яковлев в интервью «Секрету Фирмы».

Проект пока на стадии разработки, подчеркивает Чобану. По его словам, сейчас Kari подбирает площадку под строительство. У Чобану уже есть опыт в производстве обуви — до 2017 года он был заместителем гендиректора производственного подразделения группы «Брис-Босфор» — ООО «Ветанна» с фабрикой в Новороссийске.

Представители Kari и администрации Тульской области не ответили на запросы РБК.

Обувное Эльдорадо

Kari — крупнейший российский продавец обуви, основанный создателем и бывшим владельцем сети «Эльдорадо» Игорем Яковлевым. Яковлев продал все свои акции «Эльдорадо» чешской PPF в 2011. К тому моменту компания столкнулась с серьезными финансовыми проблемами: в 2008 году налоговая служба предъявила «Эльдорадо» претензии на 15 млрд руб., а кредиторы потребовали досрочного погашения. «Я могу заниматься либо ретейлом, либо ничем», — заявил Яковлев в 2013 году в интервью «Секрету Фирмы», объясняя решение запустить новую торговую сеть.

На февраль 2017 года сеть управляла 638 магазинами женской и мужской обуви Kari и 67 магазинами обуви для детей Kari Kids, по данным доклада «Розничные сети по продаже обуви 2017», подготовленного «РБК.Исследования». На Kari приходится 2,9% всего оборота российского рынка обуви (выручка Kari за 2016 год — 31,5 млдр руб.).

Kari стала лидером рынка после банкротства ее основного конкурента — сети «ЦентрОбувь», которая в последний раз была крупнейшей сетью по итогам 2015 года (тогда у нее было 1,5 тыс. точек). В 2012 году, когда Kari вышла на рынок, «ЦентрОбувь» был и самым быстрорастущим ретейлером. Однако Kari начала развиваться еще быстрее: в 2013 году выручка компании выросла на 782%, в 2014 — на 101%, в 2015 — на 37%, по данным «РБК. Исследования».

Появление сильного конкурента в лице Kari стало одной из причин финансовых проблем​ «ЦентрОбуви». «Несмотря на снижение продаж, сеть стремилась к лидерству на рынке, открывая все новые, не всегда рентабельные обувные салоны, вследствие чего пришлось прибегнуть к привлечению заемных средств», — замечают аналитики «РБК.Исследования рынков». В итоге между акционерами «ЦентрОбуви» возник конфликт. Сейчас компания признана банкротом, требования кредиторов составляют около 23,5 млрд руб., а один из акционеров Сергей Ломакин объявлен в федеральный розыск.

«ЦентрОбувь» — не единственный игрок рынка, который не выдержал кризиса в России. В 2016 году процедура банкротства была введена и в отношении Carlo Pazolini. Объем рынка обуви сокращается с 2014 года, примерно на 11% ежегодно. В 2016 году он составил 716,4 млрд руб.