Бывший топ-менеджер компании-создателя игры «Монополия» стал миллиардером

Экс-топ-менеджер крупнейшей в мире корпорации игрушек, производящей «Монополию», игрушки Star Wars и My Little Pony, Алан Хассенфельд увеличил свое состояние и стал миллиардером после роста акций компании на закрытии торгов

Алан Хасcенфельд (Фото: Eric Jamison / AP Images for Hasbro / AP)

Бывший исполнительный директор крупнейшей в мире компании по производству игрушек Hasbro Inc. Алан Хасcенфельд стал миллиардером после закрытия акций корпорации в четверг, 25 мая, передает Bloomberg.

Экс-председатель имеет 6-процентную долю в игрушечной корпорации, выпускающей настольные игры «Монополия» и Дженга, игрушки My Little Pony, Pokémon, фигурки героев американских фильмов Star Wars и Transformers. Доход от компании обеспечил Хассенфельду чистую прибыль в $1 млрд, необходимую для вхождения в ежедневный рейтинг Bloomberg Billionare Index.

Сам Хассенфельд не стал комментировать изданию информацию о своем финансовом состоянии.

Hasbro Inc., принявшая решение сохранить выпуск традиционных настольных игр, таких как «Монополия», несмотря на конкуренцию с цифровыми играми, с начала года показывает уверенные финансовые результаты: так, с января 2017 года стоимость акций компании выросла 10% и достигла отметки в 103.96. Его главный конкурент по объему выручки — американская Mattel Inc., выпускающая кукол Барби, — в первом квартале 2017 года понесла убытки в 13%.​

Алан Хассенфельд сменил в 1989 году на должности исполнительного директора Hasbro своего брата Стивена и проработал на этом посту до 2008 года. В настоящее время он продолжает входить в состав директоров компании.

Сама Hasbro была основана в 1928 году как семейный бизнес двумя братьями Генри и Хелалом Хассенфельд. Изначально компания называлась Hassenfeld Brothers, она выпускала текстиль, коробки с карандашами, школьные принадлежности и игрушки, однако в 1968 году ее название сократили до Hasbro, а спектр производства ограничили лишь игрушечной промышленностью.