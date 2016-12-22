Банк Ротенберга решил купить у Тимченко долю в производителе воды

Подконтрольный Борису Ротенбергу СМП Банк может купить производителя напитков «Акваника», который входит в Volga Group Геннадия Тимченко. Компания поставляет воду для «Аэрофлота» и РЖД

СМП Банк Бориса Ротенберга может купить долю в производителе напитков «Акваника» Геннадия Тимченко. Соответствующее ходатайство банк подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом говорится в решении ФАС, опубликованном 25 мая 2017 года. Размер доли в документе не уточняется.

О том, что акционеры ведут переговоры, знает и гендиректор компании «Акваника» Владимир Иванов. От дальнейших комментариев он отказался. Представитель СМП Банка не стал комментировать сделку.

Компания «Акваника» была основана в 2007 году и изначально занималась дистрибуцией напитков, а через четыре года запустила собственное производство в Нижегородской области, инвестировав в него 4 млрд руб. Мощность предприятия составила 500 млн литров воды и напитков в год.

Основные бренды компании — вода Aquanika, а также напитки «Мингаз» и «Иванов Квас». В 2014 году «Акваника» начала поставлять воду для РЖД и для ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский», а в 2015 году — для «Аэрофлота».

До 2015 года «Акваника» была зарегистрирована на офшор Aquanik​a Holding Ltd. В настоящий момент компания на 100% принадлежит инвестгруппе Volga Group Геннадия Тимченко.