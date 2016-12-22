В Китае заподозрили в коррупции главу второго по величине добытчика угля

Компартия Китая подозревает президента второй по величине угольной компании страны China Coal Energy в коррупции, в его отношении проводится проверка

Власти Китая заподозрили президента угольной компании China Coal Energy Co., Ltd Гао Цзяньцзюня в коррупции. Об этом говорится в заявлении Центральной комиссии Компартии Китая по дисциплинарной проверке. В сообщении сказано, что Цзяньцзюнь подозревается в «серьезном нарушении дисциплины». Как отмечает Reuters, это словосочетание в китайском политическом жаргоне означает взятку. В отношении Цзяньцзюня проводится проверка. Других деталей в сообщении комиссии не указывается.

China Coal Energy является второй по величине компанией по добыче угля в Китае. Она была основана 22 августа 2006 года и прошла листинг на Гонконгской бирже 19 декабря 2006 года. Штаб-квартира расположена в Пекине. Помимо добычи угля, China Coal Energy занимается производством оборудования для добычи и производства электроэнергии.

По оценкам Forbes, рыночная капитализация компании по состоянию на май 2017 года составляет $10,3 млрд. China Coal Energy владеет активами на $34,8 млрд.

По данным Reuters, в апреле 2017 года компания произвела 5,97 млн т коммерческого угля (на 11,3% меньше, чем в марте), объем продаж составил 9,72 млн т (падение на 8,8%).