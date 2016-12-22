Продавцы топлива попросили Путина «навести порядок» на рынке

Российский топливный союз (РТС) направил Путину письмо с просьбой «навести порядок» на рынке. По словам авторов, существующие формы ценообразования могут привести к массовому банкротству малого и среднего бизнеса

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Российский топливный союз (РТС) направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором члены союза, розничные торговцы моторным топливом, попросили президента навести порядок на оптовом рынке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст письма.

Розничные продавцы топлива обратили внимание президента на то, что на стоимость оптовой продажи влияет большое число факторов. Сам рынок они назвали олигопольным. В то же самое время «конкурентный розничный рынок, на котором сосредоточено внимание общественности и государственных контролирующих органов, отличается плавным изменением цен, и рост цен не превышает уровень инфляции», — отмечается в письме.

В результате этого дисбаланса складывается ситуация, при которой рост стоимости оптовых цен на топливо иногда превышает рост цен на розничном рынке. В качестве примера авторы письма приводят цены на дизельное топливо. «По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, оптовые цены во второй декаде октября этого года по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли по летнему дизельному топливу на 24%, по межсезонному — на 25%, по зимнему на 21,5% при том, что розничные цены за этот же период выросли всего на 7,5%», — рассказали в РТС.

Этот дисбаланс приводит к убыткам и «переносит центр прибыли в оптовое звено», пояснили в союзе. В результате могут разориться представители малого среднего бизнеса. В этой ситуации РТС предлагает привлечь к регулированию цен не только ФАС, но и другие ведомства и добиться «консолидации усилий всех регуляторов», в том числе и Минэнерго.

​«Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас дать поручение навести порядок в ценообразовании на оптовом рынке моторного топлива вплоть до введения на них контроля роста цен, аналогичного существующему в розничном сегменте», — обратились члены РТС к президенту.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша подтвердил РБК отправку письма Путину. По его словам, в отличие от конкурентного розничного рынка нефтепродуктов, который жестко контролирует ФАС, оптовый рынок дизельного топлива подвержен резкому росту цен. «На оптовом рынке нефтепродуктов нефтяные компании задирают цены, как хотят, используя такие инструменты, как объем производства, продажи собственным сбытам, для влияния на биржевые цены на топливо. И ФАС ничего с этим сделать не может», — пожаловался он. По его словам, независимые трейдеры хотят, чтобы все субъекты рынка могли оптом торговать топливом на одинаковых условиях.

Он пояснил, что для этого необходимо принять политическое решение. Формально контроль за оптовым и розничным рынком внутри антимонопольной службы разделен. Аркуша полагает, что для предотвращения скачков оптовых цен на дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов на внутреннем рынке необходимо ввести за ними такой же жесткий контроль ФАС, как это практикуется для розничного рынка бензина и дизеля. По его словам, для реального контроля как биржевых цен на топливо, так и объемов его производства в России, необходимо взаимодействием Минэнерго и ФАС, которого сейчас нет.

Генеральный директор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов в беседе с РБК отметил, что введение госрегулирования оптового рынка топлива — прямой путь к скорому разорению независимых участников этого рынка.

«Мы полагаем, что единственным способом решить накопившиеся проблемы скачков цен на оптовом рынке дизельного топлива и других нефтепродуктов является резкое повышение нормативов их продаж в рамках совместного приказа ФАС и Минэнерго. Это вернет ценообразование в рыночное русло и ликвидирует неоправданные антиконкурентные преимущества, которыми сейчас обладают сбытовые предприятия нефтяных компаний.», — подчеркнул он. По словам Турукалова, «Аналитика товарных рынков» предложила повысить минимальные объемы продаж бензина на биржевом рынке до 60% и до 25% от объемов производства дизельного топлива в стране.

Федеральная антимонопольная служба ранее уже обратила внимание на ситуацию, которая сложилась на рынке дизельного топлива. ФАС попросила нефтяные компании сообщить, какие меры они планируют предпринять для увеличения производства дизтоплива и наращивания его продаж на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПМТСБ).

В сентябре правительство одобрило повышение акцизов на бензин и дизельное топливо в России. Повышение планируется проводить в два этапа, увеличив налог на 1 руб. за литр.