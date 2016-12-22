Черномырдин обвинил «Северсталь» в силовом захвате Яковлевского рудника

Конфликт за Яковлевский рудник в Белогородской области между «Северсталью» и структурами сына Виктора Черномырдина Виталия набирает обороты. Стороны обвиняют друг друга в использовании отравляющего газа для захвата предприятия

Виталий Черномырдин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

«Северсталь» Алексея Мордашова, выкупившая долг ​«Металл-групп» (ему принадлежит лицензия на Яковлевское железорудное месторождение) у Газпромбанка, провела своего представителя на предприятие, которым на паритетной основе владеют ​старший сын экс-главы российского правительства Виктора Черномырдина Виталий и бизнесмен Андрей Клямко. Об этом говорится в сообщении «Северстали», поступившем в РБК.

Представитель «Северстали» попал на предприятие после девятичасовой операции с участием судебных приставов, сотрудников МВД и МЧС, пояснил РБК представитель металлургической компании. Он обвинил Черномырдина и действующих по его указанию людей в оказании сопротивления и применении против сотрудников «Северстали» отравляющего газа. При этом в пресс-службе «Металл-групп» РБК сообщили, что газ использовали представители самой «Северстали» с целью силового захвата Яковлевского рудника. «При поддержке службы судебных приставов и полиции спилено ограждение. Чтобы пройти на территорию, был пущен слезоточивый газ. Один из сотрудников госпитализирован», — заявил представитель «Металл-групп». «По последним данным, из здания всех вывели, там сейчас находится только Черномырдин», — добавил он. По его словам, вокруг здания стоит оцепление из охранников компании.

Представитель «Северстали» назвал эти заявления «клеветой». По его словам, судебным приставам пришлось вскрыть несколько дверей спецсредствами. «При этом, несмотря на предупреждения приставов, охранники применили в большом объеме газ «отравляющего действия». Один из сотрудников МЧС, который принимал участие во вскрытии дверей, в связи с этим госпитализирован», — сообщили в компании.

В сентябре Белгородский суд разрешил Егору Реневу, который на внеочередном собрании акционеров был избран директором «Металл-групп» по инициативе «Северстали», находиться на территории предприятия. Это решение суда признавал и представитель компании Черномырдина и Клямко. Он говорил ранее РБК, что, несмотря на решение суда, Ренев до сих пор не воспользовался своим правом присутствовать на руднике. Однако представитель ​«Северстали» утверждает, что менеджер неоднократно пытался туда попасть, но встречал сопротивление.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области РБК рассказали, что во вторник, 24 октября, на экстренный номер 112 поступил звонок от представителей белгородского управления службы судебных приставов, находившихся на Яковлевском железорудном руднике. «Судебные приставы выполняли там решение [Белгородского арбитражного] суда. Приставы попросили о помощи во вскрытии двери. А так как двери обычно вскрывает МЧС, сотрудники областной пожарной части (пожарная охрана входит в МЧС. — РБК) выехали на место», — пояснили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, когда сотрудники областной пожарной службы вскрывали дверь, «люди, которые, видимо, находились внутри, [что-то] распылили». «Пожарный областной части обратился в травмпункт, но [после оказания помощи] отправился домой», — сказал представитель ГУ МЧС России по Белгородской области.

Конфликт между «Северсталью» и владельцами Яковлевского рудника за актив вспыхнул, когда компания Мордашова в июне выкупила долг ​«Металл-групп» на 12 млрд руб. перед Газпромбанком с дисконтом — за 6 млрд руб. (по этому долгу были заложены акции «Металл-групп»). С тех пор Черномырдин и Клямко подали большое количество исков против «Северстали», а также предлагали погасить задолженность. Однако «Северсталь» не приняла это предложение.

Юристы ранее говорили РБК, что этот спор будет долгим, как и все корпоративные споры. Директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов полагает, что «Северстали» все же придется заплатить за Яковлевский рудник владельцам, несмотря на большой долг и заложенные акции. Но он считает, что сумма сделки не превысит 200–300 млн руб.

Разведанные запасы Яковлевского рудника составляют около 9,6 млрд т, содержание железа в руде — 61%, обогащения сырья не требуется, говорится в презентации «Северстали». Текущие мощности рудника составляют около 1 млн т в год, однако предприятие планирует увеличить их до 4,5 млн т в год. Покупка рудника в Белгородской области позволит «Северстали» увеличить самообеспечение сырьем на 5 п.п., до 115%, оценивал ее представитель.

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