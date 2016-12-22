Катар подтвердил переговоры о покупке доли в компании Олега Дерипаски

Суверенный фонд Катара, зимой прошлого года поучаствовавший в приватизации «Роснефти», вновь интересуется российским активом — инвесторы с Ближнего Востока обсуждают покупку доли в En+ Олега Дерипаски

Али-Шариф аль-Имади (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Суверенный фонд Катара QIA пока не принял решение об участии в размещении акций холдинга En+ Олега Дерипаски, но возможность сделки обсуждалась, рассказал в интервью РБК министр финансов Катара Али-Шариф аль-Имади.

«Сегодня мы обсудили такую возможность с командой. Думаю, что в ходе моего визита мы с моими российскими коллегами обсудим существующие инвестиционные возможности. Мы действительно прорабатывали ряд таких сделок, но пока не определились, как двигаться дальше. Но в целом нам нравится российская экономика, рынок, здесь есть объекты для инвестиций QIA», — пояснил он.

23 октября источники Financial Times сообщили, что суверенный фонд Катара обсуждает участие в IPO En+.

Холдинг Олега Дерипаски объединяет его алюминиевые активы (48,13% UC Rusal), электроэнергетическую компанию «Евросибэнерго» и угольную «Востсибуголь». Компания планирует провести IPO на Московской и Лондонской биржах в ноябре. Для размещения оценка En+ составила $7–8,5 млрд. В ходе IPO компания разместит до 18,8% уставного капитала, ценовой диапазон размещения глобальных депозитарных расписок составит $14–17. Холдинг планирует привлечь около $1,5 млрд — часть этих средств планируется потратить на погашение долга перед ВТБ ($942 млн).

IPO En+ станет первым размещением российской компании на фондовой бирже в Лондоне с начала введения санкций против России в 2014 году. Предполагается, что в нем будет участвовать якорный инвестор: AnAn Group, структура китайской CEFC, вложит в En+ $500 млн по цене размещения. Об участии в IPO En+ заявил и Российский фонд прямых инвестиций. «Мы подтвердили, что будем участвовать в IPO En+. Мы приведем туда ряд наших ближневосточных и азиатских партнеров. Мы считаем, что это очень интересная компания, IPO будет очень крупным — более миллиарда долларов. Мы видим, что есть значительный интерес», — заявил журналистам 24 октября глава фонда Кирилл Дмитриев (цитата по ТАСС).

Кроме того, швейцарский трейдер Glencore обменяет свою долю в UC Rusal (8,75%) на долю в En+ (это позволит Олегу Дерипаске увеличить долю в алюминиевой компании до 56,88%).

88,75% En+ принадлежат Олегу Дерипаске, 4,35% — ВТБ. Еще 6,9% холдинга в октябре были переданы супруге основного акционера холдинга Полине Дерипаске (ее пакет стоит $483-586,5 млн исходя из оценки компании перед размещением).