Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,79 57,32 EUR Нал. 68,01 67,40 USD Бирж. 57,45 -0,10 EUR Бирж. 67,57 -0,02 USD ЦБ. 57,59 +0,11 EUR ЦБ. 67,69 +0,13 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5714,84 -158,56 ММВБ 2062,72 -0,05% РТС 1131,10 +0,00% Brent 57,78 +0,78% DJIA 23273,96 -0,23% Nasdaq 6586,83 -0,64% FTSE 7527,38 +0,04%
Катар объяснил продажу части доли в «Роснефти» диверсификацией инвестиций
Лента новостей
Собчак назвала Крым украинским с точки зрения международного права 13:56, Политика Орешкин пообещал вывести десять российских городов в сотню лучших в мире 13:52, Общество Ключевые показатели легкой промышленности в России 13:49, РБК и легпром России Путин поручил подготовить законопроект о размещении криптовалют 13:40, Экономика В Чечне возбудили уголовное дело после убийства бойцов Росгвардии 13:30, Общество Катар готов координировать с Россией политику на рынке газа 13:30, Бизнес Генпрокурор Украины заявил о подготовке Саакашвили переворота «коло рады» 13:28, Политика В Госдуме разрешат блокировать сайты нежелательных организаций без суда 13:27, Политика Посол США на Украине предсказала потерю ею 3% ВВП от «Северного потока-2» 13:20, Политика Памфилова рассказала о фальсификациях при надомном голосовании 13:19, Политика «Яндекс.Такси» впервые раскрыл общее количество совершенных поездок 13:15, Технологии и медиа Вооруженные грабители отобрали машину у вратаря сборной Бразилии 13:14, Спорт Кремль назвал невозможным вмешательство во внутренние дела Молдавии 13:10, Политика Собчак заявила о готовности вложить «свои деньги» в предвыборную кампанию 13:07, Политика Катар подтвердил переговоры о покупке доли в компании Олега Дерипаски 13:00, Бизнес Суд арестовал напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр 12:55, Общество Путин исключил Яровую из Совета по борьбе с коррупцией 12:54, Политика Катар объяснил продажу части доли в «Роснефти» диверсификацией инвестиций 12:51, Бизнес Орешкин выступил против предложения Минфина о валютном контроле 12:47, Финансы Главой штаба Собчак стал консультант президентской кампании Ельцина 12:46, Политика «Почта России» опровергла факт несвоевременной доставки письма Дурову 12:42, Общество Собчак заявила об отсутствии намерения создавать политическую партию 12:39, Политика В Кремле назвали нападение на Фельгенгауэр «действиями безумца» 12:34, Общество Собчак назвала своей главной задачей на выборах «перевернуть это шоу» 12:32, Политика Стали известны подробности расстрела четырех бойцов Росгвардии в Чечне 12:25, Политика Порошенко рассказал о недовольстве «зрадофилов» «трезубом над Кремлем» 12:17, Политика
Катар объяснил продажу части доли в «Роснефти» диверсификацией инвестиций
Бизнес, 12:51
0
Катар объяснил продажу части доли в «Роснефти» диверсификацией инвестиций
Оставшиеся 4,8% акций нефтяной компании QIA продавать не планирует: размер пакета устраивает и суверенный фонд, и саму «Роснефть», сказал РБК министр финансов Катара
Али-Шариф аль-Имади (Фото: Mohammed Dabbouss / Reuters)

Суверенный фонд Катара QIA продал часть своего пакета акций «Роснефти» китайской «Хуасинь» в рамках диверсификации портфеля российских активов, заявил в интервью РБК министр финансов Катара Али-Шариф аль-Имади.

«Мы всегда говорили о важности российского рынка, и мы планируем наращивать свое присутствие на нем путем диверсификации портфеля активов в России, — сказал аль-Имади в ответ на вопрос о причинах снижения доли в «Роснефти» менее чем через год после вхождения в капитал компании. «Это не будет только топливно-энергетический комплекс. Мы смотрим на инфраструктурные проекты, компании, которые работают с РФПИ, у нас уже есть инвестиции в финансовом секторе — это, например, банк ВТБ. И диверсификация будет продолжаться», — отметил министр.

В октябре швейцарский трейдер Glencore и QIA завершили переговоры с китайской «Хуасинь» по продаже 14,16% акций «Роснефти». После сделки у Glencore и QIA сохранятся 0,5 и 4,8% акций соответственно.

Glencore и катарский инвестфонд продали часть акций «Роснефти» китайцам
Бизнес

Аль-Имади сказал РБК, что QIA не планирует продавать свою долю в «Роснефти». «Этот пакет удовлетворяет и нас, и саму «Роснефть». Таких планов нет», — заключил он.

В конце 2016 года QIA и Glencore приобрели 19,5% «Роснефти» за €10,2 млн. При покупке использовались в основном заемные средства, взятые у итальянского банка Intesa Sanpaolo и российских банков. Как объяснял в сентябре 2017 года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, обслуживание кредита из-за девальвации доллара к евро стало стоить Glencore и QIA слишком дорого, поэтому они решили продать пакет акций российской компании.

Авторы: Тимофей Дзядко, Петр Канаев.
Теги: «Роснефть» , Катар
Главное
В Госдуме разрешат блокировать сайты нежелательных организаций без суда Политика
Материалы по теме
Катар предложил российским партнерам участие в производстве СПГ Экономика
Glencore и катарский инвестфонд продали часть акций «Роснефти» китайцам Бизнес
Саудовская Аравия отказалась проводить переговоры с Катаром Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку