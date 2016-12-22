Катар объяснил продажу части доли в «Роснефти» диверсификацией инвестиций

Оставшиеся 4,8% акций нефтяной компании QIA продавать не планирует: размер пакета устраивает и суверенный фонд, и саму «Роснефть», сказал РБК министр финансов Катара

Али-Шариф аль-Имади (Фото: Mohammed Dabbouss / Reuters)

Суверенный фонд Катара QIA продал часть своего пакета акций «Роснефти» китайской «Хуасинь» в рамках диверсификации портфеля российских активов, заявил в интервью РБК министр финансов Катара Али-Шариф аль-Имади.

«Мы всегда говорили о важности российского рынка, и мы планируем наращивать свое присутствие на нем путем диверсификации портфеля активов в России, — сказал аль-Имади в ответ на вопрос о причинах снижения доли в «Роснефти» менее чем через год после вхождения в капитал компании. «Это не будет только топливно-энергетический комплекс. Мы смотрим на инфраструктурные проекты, компании, которые работают с РФПИ, у нас уже есть инвестиции в финансовом секторе — это, например, банк ВТБ. И диверсификация будет продолжаться», — отметил министр.

В октябре швейцарский трейдер Glencore и QIA завершили переговоры с китайской «Хуасинь» по продаже 14,16% акций «Роснефти». После сделки у Glencore и QIA сохранятся 0,5 и 4,8% акций соответственно.

Аль-Имади сказал РБК, что QIA не планирует продавать свою долю в «Роснефти». «Этот пакет удовлетворяет и нас, и саму «Роснефть». Таких планов нет», — заключил он.

В конце 2016 года QIA и Glencore приобрели 19,5% «Роснефти» за €10,2 млн. При покупке использовались в основном заемные средства, взятые у итальянского банка Intesa Sanpaolo и российских банков. Как объяснял в сентябре 2017 года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, обслуживание кредита из-за девальвации доллара к евро стало стоить Glencore и QIA слишком дорого, поэтому они решили продать пакет акций российской компании.