В России уточнили сроки начала поставок МС-21 мексиканской Interjet

Поставки МС-21 мексиканской Interjet начнутся после 2021 года. На это, по словам Дениса Мантурова, рассчитывает Объединенная авиастроительная корпорация. В Interjet прежде ожидали первых поставок лайнеров из России уже в 2018 году

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) надеется начать поставки новых российских самолетов МС-21 мексиканской авиакомпании Interjet после 2021 года. Об этом по итогам торгово-промышленного диалога «Россия-Мексика» журналистам рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, пишет ТАСС.

«Мы обоюдно довольны сотрудничеством», — отметил глава ведомства, напомнив, что мексиканский авиаперевозчик уже эксплуатирует 22 российских самолета SSJ-100. «Коллеги из Interjet, имея какие-то вопросы, получают оперативно поддержку от нашего производителя — ОАК», — добавил министр, отметив, что в ходе переговоров стороны «договорились о том, что начиная с 2021 года», российская Объединенная авиастроительная корпорация сможет «поставлять в Interjet самолеты МС-21».

Помимо этого, по данным Мантурова, ОАК рассчитывает до конца года поставить Interjet «дополнительные» восемь самолетов SSJ-100. «Дополнительно поставим в течение года еще 8 машин», — сказал он, говоря о российских лайнерах в авиапарке мексиканской авиакомпании.

О том, что в Interjet заинтересовались покупкой новых российских самолетов МС-21, стало известно 22 октября. Как сообщал тогда президент авиаперевозчика Мигель Веласко, сделка и первые поставки, по его данным, могли состояться уже в следующем, 2018 году.

Прежде, в июле, Interjet уже достигла договоренности с российской стороной на поставку десяти пассажирских Sukhoi Superjet 100. До этого авиакомпания заключала контракт на 30 самолетов SSJ100.

Самолет МС-21 является ближне-среднемагистральным пассажирским лайнером нового поколения. Самолет способен взять на борт от 163 до 211 пассажиров. Впервые он был представлен в июне 2017 года, в июле — состоялись его первые пробные испытания.

Согласно расчетам конструкторов, МС-21 будет превосходить по дальности полета ближнемагистральный SSJ100 почти на 2 тыс. км — 6400 км и 4578 км соответственно. Серийное производство лайнеров планируется начать в 2018 году. В российском авиапарке МС-21 должен будет заменить советские «Ту», «Як» и «Ан», а также, как надеются производители, составить конкуренцию Airbus А320 и Boeing 737.